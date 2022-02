10 filmes novos deliciosos na Netflix para relaxar, esquecer os problemas e aproveitar a semana

Aquele momento de descanso, depois do trabalho, entre você e a Netflix, durante a semana, é sagrado. É ele que recarrega sua energia, repõe suas forças e te dá uma injeção de ânimo. É finalmente assistindo aquele filme romântico, engraçado ou leve que te faz recuperar a serotonina perdida com um estresse, ansiedade ou problema que você enfrentou durante a semana. Por isso, a Revista Bula traz agora uma lista com produções cinematográficas, disponíveis no streaming, para você se deitar e relaxar sem precisar procurar durante quase uma hora. Entre elas, “Amor com Fetiche”, de 2022, de Hyeon-jin Park; “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino; e “Garota Estranha”, de 2021, de Umesh Bist. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando aos seus colegas seus fetiches sexuais. Ji Hoo, então, propõe um contrato que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Garota Estranha (2021), Umesh Bist Sandhya é uma jovem viúva que perdeu o marido apenas cinco meses após o casamento. Incapaz de sentir a dor do luto por um homem praticamente estranho, já que o casamento fora arranjado e os dois haviam se conhecido apenas no dia da cerimônia, Sandhya passa a ser malvista pelos parentes do marido. Quando a família do falecido descobre uma herança inesperada destinada à Sandhya, eles irão disputar o dinheiro.

Histórias Incomuns (2021), Kayoze Irani e Neeraj Ghaywan Uma antologia formada por quatro curtas-metragens. No primeiro, “Amantes”, trata de um casamento arranjado em que o marido se nega a deitar com a esposa. No segundo, “Brinquedo”, duas irmãs pobres tem a energia cortada e o patrão de uma delas oferece pagar a conta em troca de sexo. Em “Beijo Molhado” uma funcionária de uma empresa aconselha a colega de trabalho a engravidar para ficar com sua vaga. Em “Não Falado”, a mãe de uma menina surda irá se apaixonar por um fotógrafo que fala em linguagem de sinais.

No Jogo do Amor (2021), Florian Gottschick A história gira em torno de dois casais: Nils e Maria e Ben e Janina. Eles haviam participado de um desafio de troca de parceiros durante quatro semanas. Após cumprirem o jogo, eles se reencontram em uma praia remota para enfrentar as consequências e mergulhar em verdades mais profundas. Enquanto os personagens buscam por respostas, experimentam a fragilidade humana em relação ao amor, luxúria e sexo e descobrem que suas vidas mudaram para sempre.

Polônia à Flor da Pele (2021), Veronica Andersson e Filip Hillesland Seis pessoas diferentes, cujos nomes nunca são mencionados explicitamente, são colocados em situações difíceis e que, aparentemente, podem ser resolvidas sem derramamento de sangue. No entanto, os incidentes ocorrem em momentos críticos, quando as personagens são praticamente uma panela de pressão prestes a explodir. As histórias são contadas de maneira cômica, ofensiva e absurda.

Separadamente Casados (2021), Vivek Soni Sundar e Meenakshi são jovens recém-casados hesitantes e inseguros com o matrimônio e com as tribulações da vida a dois. Tudo se complica ainda mais quando eles precisam encarar a possibilidade de um casamento à distância. Sundar consegue um emprego em Bangalore, enquanto Meenakshi tem que ficar presa em casa, em Madurai. Será que eles conseguirão conciliar as diferenças?

A Origem do Mundo (2020), Laurent Lafitte Jean-Louis é um homem comum, que certo dia percebe que seu coração parou. Não há batidas, pulso, nada. No entanto, ele continua consciente e consegue se mover e falar. Ele recorre a Michel, seu amigo veterinário, para uma explicação. Até que a esposa de Michel, Valérie indica a guru de vida, Margaux, que é ligada a forças ocultas. Margaux acredita que Jean-Louis está em uma espécie de purgatório, em que precisa encarar questões ligadas à sexualidade de sua mãe ou morrer em um prazo de três dias.

Ludo (2020), Anurag Basu O filme gira em torno de quatro histórias independentes e excêntricas. Na primeira, um ventríloquo, chamado Akash, expõe uma sex tape que pode arruinar o casamento de sua ex-namorada. Em outra, o criminoso Bittu é libertado após seis anos preso e descobre que sua esposa e filha seguiram suas vidas sem ele. Na terceira história, Alok, que dirige um restaurante à beira de estrada, está apaixonado por uma mulher casada, Pinky, e está disposto a resgatar o marido dela que acaba de ser sequestrado. Por último, um vendedor azarado e uma enfermeira, que se sentem vítimas de bullying em seus trabalhos, decidem roubar uma mala cheia de dinheiro.