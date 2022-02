12 discos que tornaram o ano de 1967 o mais marcante para o rock

3 — Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Beatles), maio de 67: a música que encerra o disco, “A day in the life”, é uma das construções mais complexas e impressionantes do rock. Os quatro fabulosos já haviam deixado de tocar ao vivo, estavam mergulhados na cultura indiana e tinham a parceria infalível com o produtor George Martin. A capa do disco é uma obra de arte, mostrando a imagem dos Beatles simulando um retrato com as maiores figuras do século 20. As canções “Lucy in the sky with Diamonds” e “When i´m sixty four” comprovam a capacidade criativa do grupo para além do rock tradicional.