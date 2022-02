Se você passa horas buscando algo para assistir e, às vezes, acaba desistindo antes de dar o play em qualquer coisa nos streamings, há um site que pode solucionar seu problema. O “Mood2Movie” foi elaborado para pessoas que gastam muito tempo pesquisando um filme para ver. “Ironicamente, sinto que a abundância de filmes está dificultando a escolha”, comentou Marc Lou, criador do site, em sua conta no Twitter.

“Percebi que costumo assistir a filmes com base em como me sinto, então tentei imitar esse comportamento com o Mood2Movie”, escreveu. E Marc não está completamente errado. Já percebeu que se você não está na vibe certa, acaba não conseguindo focar muito naquilo que está fazendo? Assim funciona com músicas, livros, restaurantes. O corpo precisa do que a mente pede.

O desenvolvedor de sites explica que o “Mood2Movie” mapeia o sentimento de acordo com o gênero de filmes nos quais o espectador possa estar interessado. “Ou seja, se você está com sono, você pode querer ver um filme de ação ou comédia”, comenta.

Para descobrir qual o filme ideal para o seu humor, basta clicar na descrição mais específica possível sobre como você está sentindo. Pode ser “reflexivo”, “bem-humorado”, “romântico”, com “raiva”, “pensativo”, dentre várias outras opções. O site irá abrir uma dica de filme que mais combina com o que você está sentindo. Caso não tenha gostado do que for oferecido, é possível clicar em “esconder” para não ver mais aquela sugestão. Você também pode ir em “próximo” para encarar outra dica. Junto com a sugestão, o site abre um trailer e a sinopse do filme, dando ao espectador a opção de pesquisar se aquele é realmente o título ideal para o momento.



Clique no link para acessar: Site ajuda a rastrear um filme para assistir de acordo com seu humor