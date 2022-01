12 séries novas da Netflix que valem mais do que 22 anos de Big Brother

Arquivo 81 (2022), Rebecca Thomas e Haifaa Al-Mansour

Dan Turner trabalha com recuperação de arquivos no Museu da Imagem e Movimento, em Nova York. Ele recebe de sua chefe uma fita danificada de um cliente confidencial. Durante a recuperação do arquivo, Dan descobre que a fita foi gravada por uma documentarista, chamada Melody Pendras, que fazia registros para um projeto de pesquisa em sua pequena comunidade. As filmagens eram realizadas em um apartamento, que foi incendiado em 1994, deixando 13 pessoas desaparecidas, entre elas, a cineasta. Satisfeito com a recuperação do arquivo, o dono do acervo se apresenta a Dan pede para que ele trabalhe em outros documentos similares. No entanto, ele terá que se mudar para uma instalação remota em Catskills. Quando Dan descobre que a morte de sua família, ocorrida em sua infância, tem ligação com o incêndio e a fita, ele aceita o trabalho, no intuito de investigar a tragédia envolvendo seu passado.