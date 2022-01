5 filmes premiados na Netflix para fugir dos problemas e encontrar o bem-estar esse final de semana

Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020), de Gaspar Antillo

O filme acompanha a trajetória de Memo Garrido, um músico em ascensão durante os anos 1990. Após algumas decepções na carreira, ele vai morar com o tio em uma remota fazenda de ovelhas no Chile, um lugar que só pode ser acessado de barco. Ele desiste de ser cantor, até a chegada de Marta, uma mulher que vai entregar uma encomenda para seu tio. Encantada com a voz de Memo, Marta o incentiva a mostrar seu talento na internet.