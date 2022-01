Se você é apaixonado em pinturas, saiba que a National Gallery of Art, de Washington DC, nos Estados Unidos, disponibilizou mais de 50 mil obras de arte de seu acervo para download. As imagens disponíveis fazem parte do domínio público e podem ser utilizadas, a custo zero, para fins comerciais ou não, sem qualquer necessidade de o usuário do site entrar em contato com a galeria para obter autorização para utilização.

As imagens que fazem parte do domínio público possuem um link para download em alta resolução. Para baixar a imagem, basta acessar aqui e clicar na seta apontada para baixo, localizada sob a obra desejada. Caso você não encontre o ícone de download embaixo da imagem que queira baixar, pode ser que ela ainda não pertença ao domínio público ou ainda não tenha sido fotografada e inserida em alta resolução no site da National Gallery of Art. De qualquer maneira, é possível entrar em contato com a galeria para tirar suas dúvidas. Lembre-se de identificar no e-mail o número da obra para que ela seja consultada.

De acordo com o site, a National Gallery of Art acolhe “todas as pessoas para explorar e experimentar a arte, a criatividade e nossa humanidade compartilhada”. “Ao perseguir essa missão, disponibilizamos imagens e informações de coleções para acadêmicos, educadores e público em geral para apoiar a pesquisa, o ensino e o enriquecimento pessoal; promover a pesquisa interdisciplinar; e nutrir uma apreciação de tudo o que inspira grandes obras de arte”, explica a galeria.

Com essa abertura, o site compartilha a cultura, a arte, o conhecimento, a história e torna o mundo um lugar muito mais democrático e acessível para o maior número de pessoas possível.

Clique no link para acessar: Mais de 50 mil obras de arte para download gratuito em alta resolução