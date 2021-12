Os 10 filmes da Netflix mais assistidos em 2021

Se cada um pudesse fazer sua própria lista com os favoritos da Netflix seria maravilhoso. Mas, aqui, decidimos dar voz ao público, democracia pura! Afinal, a voz do povo é a voz de Deus, já dizia o ditado. A FlixPatrol fez um levantamento de dados para saber quais as produções mais assistidas da plataforma durante todo o ano e adivinha quais foram as dez que mais tiveram audiência? Façam suas apostas! A Revista Bula colocou aqui a lista com os 12 filmes favoritos do público. Então, se você quer ficar por dentro do que todo mundo está assistindo, confira agora, anote e veja! Entre as produções, “Alerta Vermelho”, de 2021, de Rawson Marshall Thurber; “Pequenos Grandes Herois”, de 2020, de Robert Rodriguez; e “Army of the Dead: Invasão em Las Vegas”, de 2021, de Zack Snyder. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem do mais visto para o menos.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

1 — Alerta Vermelho (2021), Rawson Marshall Thurber Um alerta vermelho em busca de uma criminosa habilidosa é emitido pela Interpol e o agente do FBI John Hartley assume a dura missão. Ele terá de capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, Sarah Black. Em sua jornada global para conseguir pegá-la, terá de se unir e se aventurar com um poderoso ladrão de artes, Nolan Booth.

2 — Pequenos Grandes Heróis (2020), Robert Rodriguez Após seu pai ser levado por alienígenas, Missy é transportada para uma instalação governamental subterrânea chefiada pela Senhora Granada. Lá, ela é apresentada a uma sala cheia de crianças com superpoderes. Únicos capazes de salvar os adultos, eles se envolvem em um combate colossal contra as forças extraterrestres.

3 — Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (2021), Zack Snyder Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decide se unir para realizar um assalto a um cassino.

4 — Din e o Dragão Genial (2021), Chris Appelhans Din é um estudante universitário que ganha um bule de chá de um idoso. No recipiente contém um dragão mágico que pode lhe conceder três pedidos. O dragão, chamado Long, pretende atender rapidamente três desejos de Din para que possa finalmente cumprir sua missão de servir a dez mestres e ser libertado no mundo espiritual. No entanto, Din pretende usar seus pedidos gradualmente para se reconectar com Lina, sua amiga de infância, que se tornou muito rica e inacessível.

5 — Exército de Ladrões: Invasão na Europa (2021), Matthias Schweighöfer O filme antecede a história de “Army of Dead” e mostra como Ludwig Dieter, um arrombador de cofres alemão, entrou para o crime depois de ser recrutado enquanto trabalhava como caixa de banco. Ele se junta a uma pequena equipe de ladrões experientes e tentam roubar três dos cofres mais seguros do mundo. A história ainda se passa nos estágios iniciais do apocalipse zumbi.

6 — A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

7 — Paternidade (2021), Paul Weitz Matt Logelin perdeu a esposa durante o parto de sua filha, Maddy. Ele recebe a inesperada incumbência de criar uma criança sozinho. Enquanto Matt enfrenta os desafios de ser um pai solo, os colegas de trabalho, a sogra e outras pessoas passam a questionar sua capacidade de criar a filha fora de um modelo considerado socialmente “adequado”. Ele está determinado a provar que todos estão errados. Em alguns momentos, contará com a ajuda de amigos e familiares, mas a maior parte do tempo, Matt terá de confrontar os problemas da paternidade sozinho.

8 — O Culpado (2021), Antoine Fuqua Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.

9 — Dia do Sim (2021), Miguel Arteta Allison é uma mãe considerada careta e controladora pelos filhos, até que ela e o marido decidem aderir à moda do “dia do sim”. O filme se passa durante esse dia, em que os pais devem dizer sim para todos os pedidos e desafios de seus filhos. Diante de demandas absurdas e um tanto ridículas, a família vive um dia de aventuras e diversões.

10 — Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

11 — Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez Natalie Bauer é uma jornalista em Los Angeles que escreve uma coluna de sucesso em que conta sobre seus encontros fracassados com caras de um aplicativo de namoro. Até que um dia ela engata um romance virtual com um homem aparentemente perfeito de outro estado. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.