10 melhores dramas da Netflix lançados em 2021

Se você adora uma grande história que te faz refletir sobre a vida, a morte, os amores, as adversidades e outras profundidades, então você com certeza irá gostar dessa lista de filmes dramáticos lançados em 2021 no streaming da Netflix. Aqui, o cinema te oferece alguns limões e você pode escolher se quer fazer uma limonada, uma caipirinha ou espirrar o sumo no olho de alguém. Seja qual for sua escolha, a responsabilidade é completamente sua, nós não temos nada com isso, mas sempre estaremos aqui para dar novas dicas de filmes. Entre as produções desta seleção, estão “A Batalha Esquecida”, de Matthijs van Heijningen Jr.; “A Escavação”, de Simon Stone; e “A Filha Perdida”, de Maggie Gyllenhaal. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Batalha Esquecida, Matthijs van Heijningen Jr. Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, três jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles, é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros.

A Escavação, Simon Stone Em 1939, Edith Pretty, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Há pressa no ar para finalizar o serviço enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra.

A Filha Perdida, Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

Ataque dos Cães, Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

A Última Carta de Amor, Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Identidade, Rebecca Hall Em 1920, no Harlem, Irene Redfield é uma mulher negra que se finge de branca com uso de maquiagem há anos e consegue enganar, até mesmo, seu marido racista, que não possui a menor pista da identidade dupla da esposa. Anos depois, ela reencontra uma antiga amiga, Clare, que também é uma negra se passando por branca. Ambas encontram conforto e aceitação nessa identidade, mas conforme Clare se torna convidada constante na casa de Irene, um triângulo amoroso entre elas e o marido irá surgir em um terreno de mentiras.

Ferida, Halle Berry Jackie é uma mãe solteira que trabalha em dois empregos e uma boxeadora fracassada que perdeu todas as lutas que enfrentou durante sua vida. Quando as autoridades ameaçam tirar a guarda de seu filho, ela precisa retornar ao octógono em busca de uma vitória para dar ao filho uma vida com dignidade.

Imperdoável, Nora Fingscheidt Ruth Slater matou um policial e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, os filhos do policial morto por Ruth planejam se vingar dela.

Quanto Vale?, Sara Colangelo Kenneth Feinberg é um poderoso advogado de Washington encarregado do Fundo de Compensação de Vítimas de 11 de setembro, que, em quase três anos de trabalho pro bono no caso, luta contra o cinismo, a burocracia e a política associados à administração de fundos do governo. Ao fazer isso, ele descobre quanto vale a vida.