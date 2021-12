5 filmes que estreiam esse final de semana na Netflix e vão fazê-lo ficar em casa

Todo início de mês é aquela mesma ansiedade. Várias produções novas e aguardadas chegando na Netflix. Tem assinante que espera acordado apontar a meia-noite para a plataforma disponibilizar aquela série ou filme prometido. E, como de praxe, o streaming está cheio de novidades imperdíveis que o público vai amar. A Revista Bula fez um pequeno apanhado do que vai chegar nesse final de semana. Você poderá aproveitar para dar uma atualizada nas avaliações do Letterboxd. Entre as produções que aterrissam por agora na plataforma, estão “Com Amor, Anônima”, de 2021, de Maria Torres; “Dois”, de 2021, de Mar Targarona; e “Imperdoável”, de 2021, de Nora Fingscheidt. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Com Amor, Anônima (2021), Maria Torres Quando Alex envia, por engano, uma mensagem para um número de telefone anônimo, que o responde, uma amizade virtual profunda começa a nascer. Quanto mais eles trocam mensagens, mais desenvolvem sentimentos reais um pelo outro. Na escola, Alex conhece Vale, uma garota que, depois de algumas rixas, acaba se tornando sua amiga. Não demora para que ele descubra que Vale é garota com quem tem se relacionado virtualmente.

Dois (2021), Mar Targarona Sara e David são dois estranhos que acordam nus em um quarto e costurados pelo abdômen. Embora seu primeiro impulso seja se separar, não é algo que é de seu controle. Então, eles decidem percorrer a sala e procurar por algum tipo de pista que explique a razão pela qual seu sequestrador os escolheu para um experimento tão macabro. Logo eles descobrem que estão sendo filmados. Sara e David não possuem outra escolha, senão colaborar para cumprir tarefas básicas, como se movimentar, beber água ou urinar, enquanto procuram desesperadamente por uma maneira de se libertarem.

Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

O Menino de Asakusa (2021), Gekidan Hitori Takeshi Kitano é um dos mais famosos comediantes japoneses de todos os tempos. O filme irá narrar, com base em suas memórias, sua juventude, quando abandonou a faculdade para entrar no Asakusa France Za, um teatro performático. Em 1965, ele conhece Senzaburo Fukami, um artista lendário que se torna seu mentor. Seguindo os passos de seu mestre, Takeshi tem um futuro brilhante à frente.