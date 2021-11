5 filmes no Amazon Prime Video que farão você se contorcer no sofá

Tudo bem que o coração do brasileiro está igual liquidificador, batendo uma mistura de sensações ruins, estranhas e desconhecidas, como medo, ansiedade, pânico, dentre outras coisas. Mas há quem ache que tudo isso dá um suco bom de emoção e adrenalina. Não é à toa que tem gente saltando de paraquedas, escalando montanhas altíssimas e praticando outras aventuras radicais e perigosas. Se você é desses que aprecia uma sensação de risco iminente e adora sentir que a tudo está por um fio, acompanhe essa lista de filmes disponíveis no Amazon Prime Video que vão te fazer segurar firme no braço do sofá. Destaques para “O Farol”, de 2019, de Robert Eggers; “Os Suspeitos”, de 2013, de Denis Villeneuve; e “O Segredos dos Seus Olhos”, de 2009, de Juan José Campanella. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Farol (2019), Robert Eggers Ephraim Winslow é contratado como assistente de um faroleiro, chamado Thomas Wake. O trabalho é árduo, o tempo é ruim e Wake se mostra um chefe desprezível e autoritário, que não permite a entrada de Winslow no farol superior. Quando uma gaivota aparece e começa a atormentar o recém-chegado, trazendo maus presságios, coisas sombrias e misteriosas começam a acontecer.

Os Suspeitos (2013), Denis Villeneuve No Dia de Ação de Graças, duas crianças vizinhas, Anna e Joy, desaparecem misteriosamente. Os pais das meninas acreditam que elas foram sequestradas por um jovem com problemas mentais que havia estacionado sua van na rua em que as famílias moram, no fatídico dia do sumiço. Sem provas, a polícia não pode prendê-lo. Então Keller, pai de Anna, e Franklin, de Joy, decidem sequestrar o rapaz e torturá-lo até que ele confesse o crime e diga onde elas estão.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin é um investigador criminal recém-aposentado que decide escrever um romance baseado em um caso de estupro e assassinato não resolvido de 25 anos, que ainda o atormenta. Ele revela o plano de escrever o livro à Irene, uma bela juíza e ex-colega por quem ele secretamente é apaixonado há anos. O envolvimento de Benjamin com o caso há 25 anos é mostrado por meio de flashbacks. À medida que escreve seu livro, o mistério do crime hediondo volta a se desdobrar no presente.

Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto (2007), Sidney Lumet Andy planeja roubar a joalheria de seus pais, Charles e Nanette. O estoque, avaliado em 600 mil dólares, é completamente assegurado. Andy e seu cúmplice, o irmão mais novo, Hank, chamam Bobby para participar do crime. Ao invés de usar uma arma falsa, Bobby leva uma verdadeira. Acontece que Nanette também possui uma arma de fogo escondida na loja. As consequências do crime serão desastrosas.