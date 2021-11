11 filmes novíssimos na Netflix que deveriam ser emoldurados e pendurados na parede

Dois Estranhos (2020), Travon Free e Martin Desmond Roe

Um jovem negro vive em Nova York e tenta voltar com seu cachorro para casa após o primeiro encontro com uma mulher. No caminho, é confrontado por um policial, que o mata durante uma abordagem agressiva. No entanto, ele está preso em um loop temporal, em que ele sempre tenta voltar para casa, mas revive sua morte 99 vezes.