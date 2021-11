10 filmes fofinhos e engraçados na Netflix que deixarão um sorriso estampado em seu rosto

Todo mundo tem se sentido igual, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Como se levantar e encarar um novo dia fosse como ter ânimo para ir à academia malhar. Como se o mínimo despendesse de um esforço descomunal. Não é só contigo. É apenas um reflexo de como os acontecimentos negativos do mundo e do país têm nos afetado emocionalmente. São as notícias das tragédias, dos preços que não param de subir, da vida cada dia mais banalizada, da política cada vez mais em um poço fundo, escuro e lamacento e sem esperanças de melhora. O mundo sempre foi caótico, mas há uma energia no ar ainda mais pesada. A única forma de reagir, é buscar dentro de si próprio alguma positividade e otimismo, se cercar de coisas boas e doces e dar um tempo das negativas. Por isso, essa lista de filmes vem para equilibrar o seu humor e trazer um pouco de leveza para o seu dia. Destaques para “Sweet and Sour”, de 2021, de Kae-Byeok Lee; “Demais pra Mim”, de 2020, de Alice Felippi; e “Viver Duas Vezes”, de 2019, de Maria Ripoll. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Sweet and Sour (2021), Kae-Byeok Lee Jang Hyeok e Jung Da-eun são um casal que passa a se relacionar à distância quando ele consegue uma nova oportunidade de emprego em uma empresa de construção civil. Seu namoro, uma vez doce, muda conforme o espaço que os separa e passa a afetá-los de várias maneiras. Em seu novo emprego, Jang se interessa pela misteriosa e sedutora colega, Han Bo-yeong, que também demonstra interesse por ele.

Demais pra Mim (2020), Alice Filippi Marta é uma órfã de 19 anos que sofre de uma doença genética rara. Desde criança, ela está sempre acompanhada de seus melhores amigos, Jacopo e Federica, com quem se muda para a casa de seus falecidos pais. Em meio aos tratamentos para prolongar sua vida, os estudos de psicologia e o trabalho de meio expediente em um supermercado, Marta encontra tempo para stalkear Arustru, por quem está obcecada, mas sabe que é muita areia para o seu caminhãozinho. Quando ela finalmente consegue um encontro com o rapaz, eles se apaixonam, mas Marta não tem coragem de revelar a ele sobre sua doença, até que sua saúde declina gravemente.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Diagnosticado com Alzheimer, o ex-professor de matemática, Emilio, se muda para a casa da filha, Julia, para que esteja sob os cuidados da família. Após um episódio de esquecimento durante um jantar, ele e a neta decidem embarcar em uma aventura para procurar por Margarita, seu primeiro amor. Ao serem interceptados pela filha e o genro no meio do caminho, Emilio esclarece que deseja ver Margarita uma última vez antes de esquecê-la completamente. Toda a família decide pegar a estrada para realizar o desejo de Emilio.

Pets: A Vida Secreta dos Bichos (2016), Chris Renaud Quando os donos saem para o trabalho e as crianças para a escola, os animais de estimação iniciam sua própria rotina. Eles saem uns com os outros, trocam histórias sobre seus humanos, vestem looks adoráveis e saem em busca de lanches. Max é um terrier que acredita ser o centro do universo de seu dono, mas que é derrubado de seu trono quando ele chega em casa com Duke, um vira-lata bagunceiro e desajeitado. Mas, se em casa eles são adversários, nas ruas eles têm de se unir para lutar contra um coelho chamado Snowball, que está montando um exército de animais abandonados e armando planos para destruir a humanidade.

Doris, Redescobrindo o Amor (2015), Michael Showalter Excêntrica e profundamente simpática, Doris viveu com sua mãe durante toda sua vida em Staten Island. Quando a mãe morre, Doris se vê à deriva e acumulando objetos inúteis dentro de casa. Até que um dia ela se apaixona por um colega de trabalho muitos anos mais jovem. Depois que assiste a um seminário de autoajuda, Doris é motivada a se expor no jogo do amor. Agora, já em idade avançada, ela passa a frequentar círculos sociais de pessoas bem mais jovens.

Amor e Turbulência (2013), Alexandre Castagnetti Antoine e Julie viveram um turbulento e intenso romance há alguns anos. Por força do acaso, eles se reencontram em um voo de Nova York a Paris, onde terão de passar várias horas sentados ao lado um do outro. Julie está prestes a se casar com Franck, mas Antoine está disposto a reviver as fortes emoções de seu antigo caso. Como aproveitar cada minuto da viagem para seduzi-la?

Um Plano Perfeito (2012), Pascal Chaumeil Todas as mulheres da família de Isabelle acabam divorciadas. Apesar de bem-sucedida profissionalmente, ela é assombrada pelo medo de ser acometida pela mesma praga que persegue as mulheres de sua família. Então ela arma o plano perfeito: se casar rapidamente com um estranho aleatório e se divorciar. Desta maneira, ela acredita que, quando se casar com seu verdadeiro amor, a maldição estará quebrada.

Just Go with It (2011), Dennis Dugan Após usar uma aliança por 20 anos como estratagema para levar mulheres para cama, Danny finalmente conhece o amor de sua vida. No entanto, quando a moça encontra a aliança, ela foge pensando que ele é casado. Desesperado, Danny mente que está se divorciando de sua assistente, com quem mantém uma boa relação por causa dos filhos. A funcionária topa sustentar a mentira, desde que ele pague por férias no Havaí para todos. A mentira cresce conforme o namoro de Danny avança.

Missão Madrinha de Casamento (2011), Paul Feig Annie Walker é uma mulher de 30 e poucos anos que acaba de perder seu negócio e seu namorado. Agora, ela trabalha em uma joalheria e divide apartamento com dois irmãos ingleses insuportáveis. Quando sua melhora amiga, Lillian anuncia que irá se casar e convida Annie para ser dama de honra, ela finalmente se sente motivada novamente e deseja ajudar na organização da festa. Até que, durante o noivado, conhece as outras damas, entre elas, Helen. Com ciúmes uma da outra, Annie e Hellen passarão a competir pela amizade de Lilian.