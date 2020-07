Os nove maiores álbuns de rock da história

4 — Are You Experienced (The Jimi Hendrix Experience)

Lançado em maio de 1967 pela Track Records, “Are You Experienced” é o álbum de estreia do The Jimi Hendrix Experience e possivelmente o maior disco de estreia da era do rock. O The Jimi Hendrix Experience era formado por Jimi Hendrix na guitarra, Mitch Mitchell na bateria e Noel Redding no baixo. O álbum ocupa a 41ª posição na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame, e a 15ª posição da lista dos 500 Greatest Albums of All Time, da revista “Rolling Stone”.