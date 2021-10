7 streamings gratuitos para salvar seu final de semana

Já virou e revirou a Netflix e o Amazon Prime? Tá sabe o catálogo da Globoplay de trás para frente? Já compôs canção com o nome dos títulos disponíveis no Disney Plus e já viu as mais premiadas da HBO? Quer conhecer algo diferente, mas já torrou o saldo do cartão de crédito em carro por aplicativo e iFood? Não se preocupe, nem todo streaming é pago e a internet tem opções superinteressantes para os aficionados em cinema, séries e tudo mais ligado à televisão. Algumas plataformas têm programação variada, outras são temáticas, o que pode te surpreender com atrações exclusivas. Acompanhe essa lista e fique por dentro das melhores plataformas on-demand disponíveis. Os streamings estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

NetMovies Com disponibilidade por aplicativo (Android/iOS), site e canal no YouTube, a Net Movies tem cerca de 2.500 filmes de todos os gêneros em seu catálogo, todos licenciados e para streaming gratuito. A plataforma agrada especialmente fãs de clássicos, com um vasto acervo que inclui obras de Federico Fellini, John Cassavetes, Robert Altman, René Clement, Roman Polanski e Mazzaropi. Ainda é possível assistir por meio de Smart TV.

Plex O serviço on demand oferece mais de 80 canais ao vivo e acesso a diversos filmes e séries gratuitamente. O Plex também oferece uma seção para os aficionados por games. Por uma mensalidade de R$ 9,99, ainda é possível criar uma coleção de ROMs e emuladores de jogos clássicos do Atari.

Pluto TV No Brasil desde novembro de 2020, a Pluto TV é uma excelente opção gratuita para assistir on demand. Além de filmes e séries, o serviço também disponibiliza 27 canais, entre eles Comedy Central, Nickelodeon, MTV e Paramount. Pode ser acompanhado pelo celular, computador ou televisão.

Pokémon TV Se você é fã de carteirinha da série animada sobre as aventuras de Ash e seu amigo Pikachu, vai amar a TV Pokémon. O aplicativo irá te transportar de volta às incríveis histórias de batalhas dos desses monstros e acompanhar todos os episódios ao longo das oito gerações e seus spin-offs e episódios especiais.

TubiTV Fundada em 2014, em São Francisco, na Califórnia, a Tubi TV é completamente gratuita e tem aproximadamente 33 milhões de usuários. Com uma programação que inclui mais de 20 mil filmes, a plataforma se mantém com parceiros de anúncios de grande porte, como a Fox Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer e Paramount Pictures. A empresa já produziu, até o momento, oito filmes originais e duas séries.

Viki O Viki é uma plataforma voltada para os adoradores de produções asiáticas. Chamado de “Netflix da Ásia”, o streaming tem uma coleção de animes, doramas (aquelas novelinhas sul-coreanas) e diversos gêneros de filmes. A programação contém produções da Coreia do Sul, China, Japão, Tailândia e Índia, e quase todos possuem legendas em língua portuguesa. Ainda, o streaming garante a qualidade da resolução e o recurso “watch party”, que permite com que um grupo de pessoas em locais diferentes assistam simultaneamente o mesmo programa.