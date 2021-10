5 filmaços novos que acabaram de chegar ao Amazon Prime Video

Pode botar a pipoca para estourar e apagar a luz da sala. Vem novidade no Amazon Prime Video que vai tornar as suas noites nesta semana muito mais emocionantes. Nessa lista, lançamentos que chegaram no streaming e que possuem boas avaliações entre os críticos especializados. De documentários surpreendentes a dramas estrangeiros, filmes premiados e enredos inspirados em fatos reais sobre espionagem: a seleção está arrasadora, democrática e variada. Entre as produções, “O Baile das Loucas”, de 2021, dirigido por Mélanie Laurent; ainda, o intrigante documentário “A Bruxa de Kings Cross”, de 2020, de Sonia Bible; e o ganhador do Oscar 2021, “Minari”, de 2021, de Lee Isaac Chung. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Baile das Loucas (2021), Mélanie Laurent Ambientado na França, em 1885, Eugénie Cléry é uma mulher da aristocracia forçada a se internar na Pitié-Salpêtrière, uma clínica psiquiátrica em Paris, após confidenciar à avô e ao irmão que vê espíritos. À princípio, ela se sente deslocada na instituição dirigida pelo médico Jean-Martin Charcot e a enfermeira-chefe Geneviève, mas logo ela se adapta às circunstâncias. Enquanto transita entre o choque, a traição, a aceitação e o otimismo de sua situação, os residentes da clínica aguardam ansiosamente pelo baile anual para o qual podem se vestir com luxo, dançar e se divertir.

A Bruxa de Kings Cross (2020), Sonia Bible O documentário australiano explora a vida da artista Rosaleen Norton. Durante os anos de 1950, ela enfrentou acusações de rituais satânicos, arte obscena e orgias sexuais, em Sydney. Durante as décadas de 1940 e 1950, a Austrália era um país social e politicamente conservador. Rosaleen, apesar de uma figura pouco conhecida, se tornou uma das feministas mais infames ao retratar deuses pagãos e demônios em seus trabalhos, o que a fez atrair a atenção das autoridades. Adoradora do Deus Pan, ela praticava transes e magia sexual e, inspirada no trabalho ocultista do poeta Aleister Crowley, ela escandalizou a sociedade.

Minari: Em Busca da Felicidade (2020), Lee Isaac Chung A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O filho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada com humor, doçura e drama.

O Espião Inglês (2020), Dominic Cooke Greville Wynne é um empresário britânico recrutado por Dickie Franks, do MI6, e a agente da CIA Emily Donovan, para se encontrar com Oleg Penkovski, um agente russo, para coletar informações para o presidente Kennedy durante a crise dos mísseis cubanos. Sem treinamento formal e preocupado com sua família, Wynne recusa a oferta. Mas não demora para que sua ambição o atraia para o esquema de espionagem que irá durar, pelo menos, dois anos.