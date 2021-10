O programa mais bizarro e surreal da televisão mundial chega à Netflix, em versão brasileira

Apresentado pelo casal Kléber Toledo e Camila Queiroz, o reality show “Casamento às Cegas”, em versão brasileira, estreou na Netflix. O programa que se tornou um sucesso absoluto no mundo, na primeira edição, lançada em fevereiro de 2020 e realizada nos Estados Unidos, ganha nova cara e novo clima aqui no hemisfério sul, no mundo pós-pandêmico (já que o original foi gravado em novembro de 2018).

A premissa é completamente bizarra e surreal, como sugere o título desse texto, já que homens e mulheres que nunca se viram antes se encontrarão em cabines lacradas e separadas e só poderão ouvir as vozes um do outro. Sem imagens, sem toques, sem cheiros. Tudo que eles farão antes de se pedirem em casamento é conversar.

Será que cola? Será que um bom papo é mesmo suficiente para despertar um sentimento tão profundo quanto o amor? A versão americana nos deu um gostinho de que pode funcionar, sim! As pessoas abrem seus corações, revelam segredos, gostos e histórias e isso de alguma forma os conecta. É após alguns encontros com conversas que eles decidirão se irão ou não se casar. Depois de tomada a decisão e feito o pedido, eles têm a oportunidade de se verem cara a cara.

E, ao contrário dos casamentos reais, a lua de mel ocorre antes, onde os casais ficam hospedados em um hotel no meio de um paraíso tropical e participarão de festas e programações que irão apimentar as relações ou despertar intrigas entre eles. Depois, os casais se mudam para um apartamento onde levarão suas malas e tralhas e conviverão como um casal daqui de fora: aguentando as desorganizações, as manias, as famílias, os ciúmes.

Versão americana

Na primeira edição teve as intrigas relacionadas ao Matthew Barnett, um garotão atlético e sedutor que deu a entender que pediria Jessica em casamento, mas acabou escolhendo Amber Pike. Para o casal, deu tudo certo. Eles continuam juntos até hoje. Já para Jessica, foi uma tragédia sem fim. Isso, porque ela estava dividida entre Matt e Mark Cuevas, mas com a escolha de Matt, ela aceitou o pedido de Mark e se arrependeu amargamente, pois quando os casais se encontraram, a atração dela por Matt foi penetrante. Quem sofreu foi Mark, que fez de tudo para conquistar a loura, mas ficou a ver navios quando o romance não foi correspondido.

Outro casal que deu super certo foi Cameron e Lauren, que sofreu com a aceitação de suas famílias, pelo fato de ser um romance interracial. E, assim como uma boa história cinematográfica de amor, venceram as dificuldades e permaneceram juntos. E, convenhamos, é o casal mais que perfeito do reality americano.

Já a dupla que todo mundo shippava, mas que amargou conforme os defeitos e a falta de química foi aflorando, foi Giannina Gibelli e Damien Powers, que, aparentemente, depois de muitas idas e vindas, não estão mais juntos. Ou estão. Vai saber.

Lançamento

E, se a versão americana pegou fogo, com certeza a brasileira não vai ficar para trás, porque a gente sabe que o sangue quente latino-americano não é brinquedo e vai deixar a temporada muito mais emocionante.

O trailer estreou em setembro e já deixou os espectadores atiçados. Curiosos para o que vem aí?