15 do Amazon Prime Video com 95% de avaliações positivas

Outubro é o mês dos librianos, internacionalmente conhecidos como indecisos. Se você quer ver a cabeça de um libriano explodir, faça-o escolher entre uma coisa ou outra. Mas a Revista Bula ama os leitores librianos, porque apesar de eles não conseguirem se decidir por absolutamente nada, possuem um espírito pacificador, um admirável senso de justiça e um carisma inigualável. Por isso, selecionamos filmes com pontuações lá em cima no IMDb e altos índices de aprovação no Rotten Tomatoes, para que os librianos e os demais indecisos não precisem se torturar escolhendo o que ver na plataforma do Amazon Prime Video. É só seguir a lista que tudo ficará bem, caros amigos do ar. Destaques para “O Preço da Verdade”, de 2019, de Todd Haynes; “Entre Facas e Segredos”, de 2019, de Ryan Johnson; e “Era Uma Vez Em Hollywood”, de 2019, de Quentin Tarantino. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Preço da Verdade (2019), Todd Haynes Robert Billot é um advogado em Cincinnati e trabalha em uma empresa que representa grandes corporações. Contra a vontade de seu escritório, ele ajuda um humilde criador de gado de Parkersburg, Wilbur Tennant, a processar a DuPont, responsável pela contaminação e morte de quase 200 vacas de sua fazenda. Conforme as investigações de Billot avançam, os danos provocados pela empresa na cidade se mostram mais nocivos que aparentam. Billot e Tennant estão dispostos a provar que a DuPont, maior empregadora da região, tem provocado câncer, cinomose e outros malefícios para os habitantes.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Harlan Thrombey, um famoso romancista de mistério, convida toda sua família para sua mansão em Massachusetts para comemorar seu 85º aniversário. No entanto, na manhã seguinte, Harlan é encontrado morto com sua garganta cortada. Enquanto a polícia considera a morte um suicídio, o detetive Benoit Blanc é contratado para conduzir uma investigação independente. Dias depois, a empregada também é encontrada morta, tornando o mistério ainda mais intrigante.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Adeus, Professor (2018), Wayne Roberts Richard é um professor universitário draconiano que recebe a notícia de que tem um câncer em estágio terminal. Ele rejeita um tratamento que lhe daria alguns meses a mais de vida e confidencia seu estado de saúde apenas para um colega de trabalho. Quando ele abandona o plano de aula, fuma maconha com seus alunos no campus e decide viver intensamente seus últimos dias, todos pensam que ele enlouqueceu.

Cafarnaum (2018), Nadine Labaki Um menino de rua de Beirute foge de sua casa infeliz e abusiva e faz amizade com uma mulher etíope que trabalha como faxineira sem documentos legais. Ela aceita ficar com o menino, desde que ele cuide de seu bebê enquanto ela está no trabalho. Quando ela é presa pela polícia, ele tem que voltar às ruas, agora com um bebê.

Green Book: O Guia (2018), Peter Farrelly Em 1962, o prestigiado pianista de jazz Don Shirley precisa de um motorista e guarda-costas para levá-lo em uma turnê pelo Centro-Oeste e Sul dos Estados Unidos. Quando o segurança ítalo-americano e racista Tony Lip fica desempregado, ele tem a oportunidade de preencher a vaga oferecida por Don Shirley. Ao longo da jornada, os dois aprenderão lições de vida e convivência e se tornarão grandes amigos.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017), Yorgos Lanthimos Steven é um cardiocirurgião que mantém contato com o filho de um paciente que morreu em sua mesa de cirurgia. Os dois se tornam grandes amigos. Um dia, o filho de Steven desenvolve uma doença que paralisa as pernas. Com o tempo, a filha também é acometida pela mesma doença e perde os movimentos. Então, Martin, filho do paciente que Steven havia perdido, lhe revela um segredo terrível. O filme é inspirado na tragédia grega “Ifigênia”.

A Caça (2012), Thomas Vinterberg Lucas é professor e leva uma vida tranquila em uma cidade pequena. Com o fechamento da escola local, ele passa a trabalhar em uma creche. Tranquilo e reservado, costuma se dar bem com os moradores de sua localidade. Tudo muda, porém, quando em um momento de raiva, uma das crianças da creche acusa Lucas de abuso sexual. Enquanto o desavisado Lucas continua a desempenhar seu trabalho, a creche abre uma investigação.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin é um investigador criminal recém-aposentado que decide escrever um romance baseado em um caso de estupro e assassinato não resolvido de 25 anos, que ainda o atormenta. Ele revela o plano de escrever o livro à Irene, uma bela juíza e ex-colega por quem ele secretamente é apaixonado há anos. O envolvimento de Benjamin com o caso há 25 anos é mostrado por meio de flashbacks. À medida que escreve seu livro, o mistério do crime hediondo volta a se desdobrar no presente.

Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto (2007), Sidney Lumet Andy planeja roubar a joalheria de seus pais, Charles e Nanette. O estoque, avaliado em 600 mil dólares, é completamente assegurado. Andy e seu cúmplice, o irmão mais novo, Hank, chamam Bobby para participar do crime. Ao invés de usar uma arma falsa, Bobby leva uma verdadeira. Acontece que Nanette também possui uma arma de fogo escondida na loja. As consequências do crime serão desastrosas.

P.S. Eu te Amo (2007), Richard LaGravenese O casamento de Holly e Gerry durou uma década e foi alternadamente apaixonado e frustrante. Com preocupações distintas, eles se perguntavam se seu casamento daria certo. Um dia, Gerry descobriu um tumor no cérebro em estágio terminal. Agora, após sua morte, Holly começa a receber cartas e mensagens do marido a incentivando a aproveitar a vida intensamente. As cartas, escritas antes da morte de Gerry, levarão Holly a uma jornada imprevisível e revigorante.

Adrenalina (2006), Mark Neveldine e Brian Taylor Chev Chelios é um assassino profissional que trabalha para o sindicato do crime na Costa Oeste nos Estados Unidos. Eve, sua namorada, não tem ideia do que ele faz para sobreviver. Chev pretende deixar a criminalidade para se dedicar em ser um homem melhor para Eve, mas seus planos vão por água abaixo quando seu rival, Verona, injeta um veneno chamado “The Beijing Cocktail” em sua corrente sanguínea, que irá matá-lo caso seus batimentos cardíacos fiquem baixos. Chev, que precisa sentir constantemente adrenalina para sobreviver, tem de procurar por um antídoto, enquanto protege Eve e se vinga de seu adversário.

Clube da Luta (1999), David Fincher O Narrador é um homem anônimo e solitário, deprimido e exausto com sua vida e trabalho, que participa de terapias em grupos de apoio (para problemas que ele não tem) em busca de catarse. Em uma das reuniões, ele conhece Marla, uma mulher que frequenta os mesmos grupos apenas para ouvir os relatos de outras pessoas. Os dois se envolvem romanticamente, até que uma terceira pessoa se envolve na relação. O Narrador conhece Tyler Durden em um avião, um homem fascinante que o apresenta uma sociedade secreta de homens que se encontram para liberar suas frustrações e estresses batendo uns nos outros.