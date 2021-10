12 filmes novos na Netflix para ajudá-lo a esquecer de tudo e alegrar o final de semana

Dizem que tudo que é bom dura pouco. Deve ser por isso que finais de semana possuem apenas dois dias. Assim, aprendemos a valorizar esse momento em que podemos simplesmente desapegar de tudo e nos conectar com nossas emoções, nossa família, amigos, e rirmos sem parecer o meme do Faustão feliz, mas com alguma preocupação no fundo da cabeça. Para te ajudar a encontrar algo prazeroso e leve para fazer no seu sábado ou domingo, a Revista Bula escolheu alguns filmes alegres, ou dramas que nos ensinam a lidar de forma cômica com os problemas, para você se jogar no sofá e se deixar rir das belezas e das durezas da vida. Entre os títulos, “Loucura de Amor”, de 2021, de Dani de la Orden; “O Melhor Amigo”, de 2021, de Charles Van Tieghen; e “Um Ninho a Dois”, de 2021, de Theodore Melfi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Loucura de Amor (2021), Dani de la Orden Adri é um jornalista que conhece Carla em um bar. Após uma noite juntos, ela diz que eles não poderão se ver novamente e desaparece. No entanto, ela esquece uma jaqueta com uma pista de onde ele poderia encontrá-la. Adri se dá conta de que Carla é paciente em uma instituição psiquiátrica, onde está internada. Ele se interna na mesma clínica com intuito de ficar próximo da mulher por quem se apaixonou.

O Melhor Amigo (2021), Charles Van Tieghen Thibault conhece Rose, uma estilista de roupas para bebês que acaba de se livrar de um ex-namorado problemático, durante uma despedida de solteiro. Um dia eles se cruzam na praia e, após um leve clima de romance, os dois embarcam em uma doce amizade. Mas não demora para que o sentimento comece a interferir. Sensível, fortemente influenciado pela energia feminina e constantemente escondendo suas emoções, Thibault não sabe como conquistar uma mulher. Será possível contornar sua situação?

Um Ninho a Dois (2021), Theodore Melfi Lilly e Jack Maynard estão passando por um momento difícil depois de sofrerem uma grande perda. Jack tem de enfrentar os problemas da família sozinho, enquanto Lilly lida com sua culpa. As dificuldades de Lilly ficam ainda piores quando um passarinho, que fez um ninho em seu quintal, começa a assediá-la e atacá-la. Comicamente obcecada em se livrar do pássaro, Lilly procura ajuda de Larry, um psicólogo peculiar que se tornou veterinário. Ele irá ajudá-la a explorar, reconhecer e enfrentar seus próprios problemas.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

Enola Holmes (2020), Harry Bradbeer Enola foi criada por uma mãe excêntrica, que a preparou para ser diferente das meninas de sua época. Ela sabe lutar, leu muitos livros e nunca se sentiu oprimida por ser uma garota no final dos anos 1800. Após a morte de seu pai e o desaparecimento repentino de sua mãe, ela é enviada a uma escola para garotas. Contudo, Enola foge e sai em busca de pistas do paradeiro de sua mãe. No meio de sua aventura, ela se depara com o Visconde Tewkesbury, perseguido misteriosamente por alguém que o quer ver morto. Intrigada, ela passa a investigar também este novo caso.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Joanna é uma ex-estudante de pós-graduação que se muda para Nova York na década de 1990. Poeta em ascensão, ela consegue um emprego como assistente de uma agente literária antiquada. Designada a lidar com a correspondência de fãs efusivos do cliente mais famoso e recluso da agência, J.D. Salinger, Joanna é instruída a usar uma resposta padrão para todas as cartas. Irritada, ela desrespeita as regras e personaliza suas respostas enquanto se imagina conversando frente a frente com cada um dos fãs do autor.

Between Two Ferns: O Filme (2019), Scott Aukerman Inspirado no anti-talk show homônimo de Zach Galifianakis, o filme mostra a jornada fictícia do comediante para realizar seu grande sonho de se tornar uma celebridade com um programa de entrevistas. Galifianakis pega a estrada com sua equipe para gravar entrevistas hilárias, os bastidores e toda sua desventura atrapalhada para concluir dez programas em duas semanas, caso queira conseguir ganhar espaço em uma grande

Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo Hector é um adolescente problemático de 17 anos, condenado à detenção após roubar um aquecedor. No centro para menores infratores, ele é incumbido de cuidar de um cãozinho de rua, a quem batiza de Ovelha. Com o tempo, Hector e Ovelha se tornam grandes amigos, mas o animal é adotado por uma família, deixando o adolescente desolado. Hector foge da instituição e parte em uma viagem pelo país para recuperar seu cachorro com ajuda do irmão e da avó moribunda.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Diagnosticado com Alzheimer, o ex-professor de matemática, Emilio, se muda para a casa da filha, Julia, para que esteja sob os cuidados da família. Após um episódio de esquecimento durante um jantar, ele e a neta decidem embarcar em uma aventura para procurar por Margarita, seu primeiro amor. Ao serem interceptados pela filha e o genro no meio do caminho, Emilio esclarece que deseja ver Margarita uma última vez antes de esquecê-la completamente. Toda a família decide pegar a estrada para realizar o desejo de Emilio.

Ella e John (2017), Paolo Virzi Após quase 50 anos de casamento, John e Ella sofrem os infortúnios da velhice. Ele está com demência, enquanto ela tem uma doença não revelada abertamente, mas vive engolindo cápsulas empurradas garganta abaixo com uísque. John é um intelectual introspectivo, já Ella é enérgica e faladeira. A fim de aproveitarem a velhice da melhor maneira, a esposa o convence a embarcarem em uma viagem de trailer pelos Estados Unidos.

Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe (2017), Noah Baumbach Harold Meyerowitz é um professor universitário aposentado cuja carreira de escultor nunca decolou. Casado quatro vezes, ele tem um talento especial para irritar as pessoas, em especial, seus três filhos. Danny, o mais velho, acabou de se separar de sua esposa e se mudou para a casa do pai. Quando os outros filhos, Jean e Matthew, aparecem para prestigiar Harold em uma cerimônia que irá celebrar seu talento artístico, o relacionamento disfuncional familiar é aflorado.