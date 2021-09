10 filmes felizes, na Netflix, que te darão muitos motivos para sorrir no final de semana

A Revista Bula acredita que o sorriso é a curva mais bonita do seu corpo e toda essa baboseira romântica que, no fundo, é verdade mesmo. Sorrir nos deixa mais atraentes, mais jovens, mais carismáticos e, consequentemente, atrai um punhado de coisas boas e positivas. Já a carranca é totalmente o inverso, não é mesmo? Além da sua energia ir lá para baixo, acaba afundando tudo ao seu redor junto. Inclusive, deixando as pessoas próximas de você na “bad” e atraindo muita negatividade. Por isso, a Revista Bula quer te ver sorrindo, emanando e atraindo coisas boas. Selecionamos filmes que vão te dar muitas razões para sorrir. Destaques para “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de 2020, de Michael Rianda e Jeff Rowe; “Amor e Monstros”, de 2020, de Michael Matthews; e “Between Two Ferns: O Filme”, de 2019, de Scott Aukerman. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

Amor e Monstros (2020), Michael Matthews Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

Between Two Ferns: O Filme (2019), Scott Aukerman Inspirado no anti-talk show de Zach Galifianakis, o filme mostra a jornada fictícia do comediante para realizar seu grande sonho de se tornar uma celebridade com um programa de entrevistas. Galifianakis pega a estrada com sua equipe para gravar entrevistas hilárias, os bastidores e toda sua desventura atrapalhada para concluir dez programas em duas semanas, caso queira conseguir ganhar espaço em uma grande emissora.

O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon Harper e Charlie são dois assistentes de patrões difíceis que trabalham em um mesmo prédio comercial. Harper admira sua chefe Kirsten, uma repórter esportiva dona de um famoso site para o qual a assistente sonha em escrever um dia. Charlie planeja aguentar seu chefe, Rick, apenas até conseguir um emprego no ramo de investimentos. Após Harper e Charlie se conhecerem casualmente no saguão do edifício onde trabalham, eles elaboram um plano infalível para fazer seus chefes se apaixonarem um pelo outro.

A Senhora da Van (2015), Nicholas Hytner Miss Shepherd é uma mulher excêntrica de origem misteriosa que estacionou “temporariamente” sua van estragada na garagem de um desconhecido de classe média, chamado Alan Benett. Formando uma amizade improvável, ela permanece no local durante 15 anos. À medida em que os laços entre eles se fortalecem, Bennett descobre os motivos pelo qual Shepherd odeia música, fala francês fluentemente e conhece todas as ruas de Londres tão bem quanto um taxista.

Frank e Cindy (2015), G.J. Echternkamp GJ dá um tempo da faculdade de cinema e, relutantemente, retorna para casa, onde sua mãe, Cindy, lhe recebe com péssimas notícias. Ela e o marido, Frank, gastaram todo o dinheiro guardado para pagar a faculdade de GJ em um estúdio de gravação caseiro. De acordo com Frank, os equipamentos ajudarão GJ a retomar sua carreira musical, adormecida desde que ele deixou sua banda de New Wave, que fez sucesso com um único hit e chegou a despontar na Billboard. Enfurecido, GJ decide transformar o revés em sua própria escola de cinema, filmando a vida de Frank e Cindy.

O Estagiário (2015), Nancy Meyers Ben Whittaker é um viúvo de 70 anos que descobre que se aposentar não é tão bom quanto parece. Ele aproveita a oportunidade de voltar ao jogo se candidatando como estagiário sênior em um site de moda. Apesar do choque cultural e da lacuna geracional entre ele e sua chefe, Jules Ostin, muitas décadas mais jovem, Ben acaba conquistando-a e toda a equipe com sua experiência e carisma.

Paul: O Alien Fugitivo (2011), Greg Mottola Graeme Willy e Clive Gollings são dois nerds que decidem investigar a existência de Óvnis nos Estados Unidos. Acidentalmente eles encontram o alienígena Paul, que viveu os últimos 60 anos em uma base militar ultrassecreta. Por razões desconhecidas, o viajante espacial decide escapar do complexo onde mora e deixar a cidade em um trailer alugado com Graeme e Clive. Perseguidos por agentes federais e pelo pai de uma jovem a quem eles sequestram no meio do caminho, os dois nerds tramam um plano de fuga desastrado para devolver Paul ao seu planeta.

Caindo no Mundo (2010), Ricky Gervais e Stephen Merchant Em 1973, três amigos da classe trabalhadora vivem em Cemetery Junction e têm diferentes aspirações de vida. Freddie sonha em se tornar rico e se mudar de cidade; Paul gosta de passar o tempo em pubs caçando confusão, mas concorda que Cemetery Junction é um lugar horrível; já Snork é um idiota feliz que está satisfeito com a vida que leva. Conforme se tornam adultos precisam fazer escolhas que irão definir suas vidas.