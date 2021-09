10 filmes de suspense na Netflix que vão virar sua mente do avesso

À Beira do Abismo (2012), Asger Leth

Nick Cassidy é um ex-policial condenado a 25 anos de prisão por roubo de diamantes. Liberado temporariamente para comparecer ao funeral de seu pai, Nick foge, se hospeda em um hotel de Nova York e sobe no parapeito do 21º andar do prédio, de onde ameaça saltar. A multidão que se forma na rua aciona os policiais, que tentam negociar sua descida, mas Nick só aceita falar com Lydia Mercer, uma agente que está licenciada por não ter conseguido salvar um policial que cometeu suicídio. No entanto, a trama que se desenrola para salvar Nick da queda do edifício é apenas cortina de fumaça para mistérios muitos mais profundos.