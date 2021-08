10 filmes indicados por cinco grandes diretores no catálogo da Netflix: Bong Joon-ho, Tarantino, Spielberg, Nolan e Scorsese

Você pode até pensar que é improvável que um dia qualquer um de nós vá se sentar na mesma mesa com ninguém menos que cinco entre os mais famosos e geniais cineastas da atualidade, mas as indicações são reais. Ao serem perguntados quais filmes os cinco realizadores recomendariam, eles disseram os nomes dos filmes listados a seguir. Com dicas que vieram justamente da fonte que emana a quintessência do cinema, não há o que questionar, não é mesmo? Então vamos ao que interessa! Entre as obras, destaques para “A Sun”, de 2019, de Mong-Hong Chung; “Joias Brutas”, de 2019, de Benny Safdie e Josh Safdie; e “Assunto de Família”, de 2018, de Hirokazu Koreeda. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Wen é pai de dois filhos. Seu filho mais novo, Ho, é a ovelha negra da família, um jovem violento mandado para um centro de detenção juvenil por agressão e que engravida a namorada adolescente. O mais velho, Hao, está prestes a entrar na faculdade de medicina e é o orgulho dos pais. No entanto, as perspectivas são alteradas, quando uma tragédia desestrutura completamente os planos e expectativas da família.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Um joalheiro de Nova York, popular em sua região, é viciado em apostas. Ambicioso e disposto a enriquecer a qualquer custo, troca temporariamente uma pedra preciosa por um anel da NBA com um jogador profissional de basquete. No entanto, ele trapaceia e vende o anel. Mesmo sem a pedra, ele tenta leiloar a joia para quitar dívidas com mafiosos.

Assunto de Família (2018), Hirokazu Koreeda Quando Osamu Shibata e seu filho encontram a pequena Yuri, de 5 anos, nas ruas, com frio e morrendo de fome em uma noite de inverno, eles a levam para casa para alimentá-la. Osamu tem intenção de procurar por seus parentes e devolvê-la logo em seguida. Mas rapidamente a família se apega e Yuri se torna integrante da casa dos Shibata. A menina também vira companheira nas sessões de furtos diários em lojas.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan O filme se passa na Segunda Guerra Mundial e narra três histórias. Uma delas é a de Tommy, um jovem soldado que sobrevive a uma emboscada alemã, mas fica ilhado em Dunkirk com outros milhares de soldados. Suas inúmeras tentativas de fuga são frustradas por ataques de bombardeiros da Luftwaffe. Em outra, o marinheiro Dawson se une a centenas de civis que possuem barcos em uma tentativa desesperada de resgatar os soldados presos na praia. Na terceira, Farrier é um piloto de caça com a missão de destroçar bombardeiros alemães que atacam Dunkirk. No entanto, um imprevisto acontece e seu combustível acaba no ar.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Uma linguista é convocada pelo governo americano para desvendar o idioma de alienígenas que pousaram na Terra. Por meio de uma pesquisa detalhada, a especialista encontrará meios de se comunicar com os serem extraterrestres e descobrir sua mensagem misteriosa. Em meio ao trabalho, fragmentos de sua memória trazem à tona experiências dolorosas do passado.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Reboot da trilogia de “Mad Max”, estrelada por Mel Gibson. No título mais recente da franquia, os caminhos do andarilho Max se cruzam com o da Imperatriz Furiosa, que lidera um grupo de mulheres contra um governante tirânico. Juntas, elas lutam por sua liberdade e buscam sua terra natal, de onde foram tiradas de suas famílias. Tudo ocorre no já conhecido deserto pós-apocalítico, em que água é um dos bens mais valiosos.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Um investigador viaja até uma ilha, onde fica um hospital psiquiátrico, para investigar o desaparecimento de uma das internas. Teddy, o detetive, está acompanhado de seu parceiro, Chuck. No local, eles encontram resistência de todos para conseguir informações e desvendar o caso. Enquanto uma rebelião é deflagrada no local, Teddy tem seus próprios fantasmas do passado que o assombram e que precisa encarar.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan Coringa ascende em Gotham como um dos mais aterrorizantes criminosos de todos os tempos, após um assalto a banco impressionante. O caos toma conta das ruas da cidade, que está dominada por criminosos que lutam pela supremacia. Os olhos dos cidadãos estão sobre o promotor público, Harvey Dent, que promete dar um fim ao crime organizado. Outro farol de esperança em Gotham é o tenente Jim Gordon, um policial honesto que trabalha em parceria com Batman. Quando Coringa é incumbido pelo sindicato do crime de assassinar Batman, Bruce Wayne decide investir sua influência financeira em Harvey Dent.