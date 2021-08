5 bons filmes da Netflix que você certamente não viu

O Homem Sem Gravidade (2019), Marco Bonfanti

Em uma noite chuvosa, uma mulher dá à luz a Oscar, um bebê diferente. Ao sair da barriga, ele flutua como um balão, preso apenas ao cordão umbilical. Com medo de que a criança seja socialmente rejeitada, a mãe e a avó o mantêm preso dentro de casa, sem poder ter contato com outras pessoas. Conforme cresce, o menino se torna mais curioso com o que há lá fora. Já adulto, Oscar vê no jornal o anúncio de um show de talentos e enxerga no concurso a oportunidade de se apresentar para o mundo.