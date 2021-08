5 filmes na Netflix para acreditar que a vida vale a pena apesar da segunda-feira

Alma de Cowboy (2020), Ricky Staub

Cole é um adolescente problemático de 15 anos, que mora em Detroit com a mãe. Após ser expulso do colégio por causa de uma briga, é deixado por ela na porta da casa de seu pai, Harp, que reside na Filadélfia. Harp é um cowboy contemporâneo, solitário e taciturno, que dá poucas explicações sobre o motivo de ser ausente da vida do filho. Apaixonado por cavalos, dedica seus dias nos estábulos da Fletcher Street. Sem escolha a não ser ficar com o pai, Cole concorda em ajudar com os animais. No entanto, ele logo se reconecta com Smush, um amigo de infância que trafica drogas.