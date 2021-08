5 filmes brasileiros mais premiados do catálogo da Netflix

Pouco valorizado dentro do próprio território, o cinema nacional sobrevive de escassos incentivos federais e chegou a ter as produções interrompidas na década de 1990, após a extinção da Embrafilme e outros órgãos essenciais para a produção cinematográfica do país. Muito diferente do cinema hollywoodiano, capaz de investimentos milionários e bilheterias exorbitantes, os filmes brasileiros são frutos de trabalho duro, muito talento e determinação. Com obras geniais e aclamadas por críticos, várias delas marcam presença no catálogo da Netflix. Entre as produções, “Aquarius”, de 2016, e “O Som ao Redor”, de 2012, ambos de Kléber Mendonça Filho; e “Estômago”, de 2007, de Marcos Jorge. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho Clara é a última residente de um pequeno edifício à beira-mar, chamado Aquarius. No local, viveu os acontecimentos mais marcantes de sua vida. Quando Diego, funcionário da construtora que já comprou todos os outros imóveis do edifício, aparece com um sorriso bajulador e um diploma dos Estados Unidos no intuito de persuadir Clara a vender seu apartamento também, ela nega educadamente. Conforme suas repetitivas recusas incomodam a empresa, passam a pressioná-la com cada vez mais veemência.

O Som ao Redor (2012), Kleber Mendonça Filho A trama se costura entre uma dezena de personagens que habitam uma mesma rua de Recife, no estado do Pernambuco. Em meio a pequenos conflitos uns com os outros, a vizinhança tenta extrair o máximo de felicidade possível de um ambiente monótono da classe média. O filme busca retratar essa camada da sociedade como um grupo que, mesmo que bem-intencionado, está inerte ante as diferenças econômicas e sociais.

Estômago (2007), Marcos Jorge Quando Raimundo Nonato chega à cidade de ônibus e sem um centavo no bolso para trabalhar como auxiliar na cozinha de um bar decadente, logo suas habilidades culinárias são percebidas por todos. No entanto, ele acaba na prisão por um motivo misterioso e se destaca como cozinheiro de outros presos. Assim que a razão de sua detenção é, enfim, revelada, percebemos que por trás de um homem simples, o instinto de sobrevivência o tornou capaz de atos imprevisíveis.

Tropa de Elite (2007), José Padilha Capitão Nascimento é um policial do Bope, força que combate o narcotráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Além da pressão por lutar em uma zona de guerra, capitão Nascimento deve encontrar um substituto à altura para que possa ficar perto de sua esposa que está prestes a dar à luz. Dois novos recrutas, Neto e Matias, são boas opções juntos, mas sozinhos, podem não ter o que é preciso para sobreviver.