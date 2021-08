6 ganhadores do Festival de Cannes para assistir na Netflix

Atlantique (2019), Mati Diop

Mati Diop, a primeira diretora negra de um filme agraciado com a Palma de Ouro em Cannes, singra em mar de almirante. São muitos os recursos de que Diop lança mão a fim de contar o romance impossível de Ada e Suleiman. Ao longo da narrativa, ela se vale de uma infinidade de recursos de linguagem, indo de sons fora de cena à ação sem enquadramento definido, o que dá à imagem uma dimensão própria, ora mais próxima, ora mais distante de quem assiste. Logo no começo, fica claro que Diop entende do riscado — é de sublime beleza a sequência do encontro do casal de protagonistas, enquanto um trem corre entre eles. A abordagem do ponto de vista do fantástico, do místico, tão presente nos relatos africanos, se faz presente de modo absolutamente legítimo, haja visto a história se passar no Senegal. Depois de uma série de negociações, os operários que erguem um prédio em Dakar — entre os quais Suleiman —, desaparecem no oceano e, mortos, tomam posse dos espíritos das namoradas a fim de se vingarem. A possessão é um fenômeno chocante, mas sob a ótica sensível de Diop, torna-se um momento de celebração pelo reencontro dos dois, o que até sugeriria um orgasmo, não fosse a gravidade da situação. A partir daí, homem e mulher, os dois amantes, tornados uma só carne e um único espírito, partem com tudo pra cima do dono da empreiteira, outro ponto alto da história. Talvez a grande mancada de “Atlantique” seja a teimosia quanto à subtrama do policial em início de carreira querendo mostrar serviço ao chefe, a fim de provar que a protagonista foi mesmo a autora do incêndio no apartamento da família no intuito de se livrar do casamento arranjado com um homem rico e bem mais velho. A trama então passa a privilegiar o enredo do ponto de vista de Suleiman, e essas duas pontas só serão reunidas quase no desfecho. Sempre que precisa atentar para um detalhe que julga digno da atenção do público, Diop, artista sutil que é, encontra nos diálogos, de onde parte a ação num filme que se preze, tudo de que precisa, sem ter de lançar mão de reviravoltas artificiais para explicar o que quer que seja. Mati Diop tem um Atlântico de possibilidades em sua já brilhante curta carreira.