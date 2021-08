Com uma grade de programação que se atualiza semanalmente, a série Cinema em Casa com Sesc é uma ferramenta online gratuita para os aficionados por filmes. Atualmente, seu catálogo conta com clássicos supremos, como “Cidade dos Sonhos”, de David Lynch; “O Homem Que Sabia Demais”, do mestre Alfred Hitchcock; e “O Conformista”, de Bernardo Bertolucci. Além destes, outras 33 produções compõem o acervo do streaming brasileiro.

Disponível desde junho de 2020, o projeto do Sesc atende todas as idades, com programação variada, que agrada ao público infantojuvenil e adulto, resgata clássicos e, também, traz obras mais recentes. Sempre com uma pegada cult, a plataforma apanha filmes de qualidade de diferentes nacionalidades e gêneros. A curadoria é formada pela primorosa equipe do CineSesc.

O CineSesc, por si próprio, já havia nascido com o intuito de difundir e promover a circulação e o acesso às produções cinematográficas em espaços fora do convencional. Com a pandemia de Covid-19, a ideia foi transportada para o mundo virtual. A partir do projeto, o amor e a curiosidade pelo cinema extrapolaram as barreiras físicas e chegaram ao campo digital.

Programação

A grade do Sesc #CinemaEmCasa ainda pode contemplar programações especiais, como ocorreu em junho, quando foi comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. Foram exibidos os nacionais “Jogo em Cena”, “Peões” e “Santo Forte”, de Eduardo Coutinho. Como as produções em cartaz na plataforma sempre variam, é bom ficar constantemente de olho no que há de novo por lá.

Nesta semana, o site ainda conta com “Party Girl”, “Cidade Baixa”, “Tomates Verdes Fritos”, “Aluga-se uma Casa com Todos os Inconvenientes”, “Em Chamas”, “Copacabana”, dentre outros.

Clique no link par acessar: David Lynch, Hitchcock e Bertolucci de graça no streaming do Cine Sesc