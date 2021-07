7 filmes enigmáticos na Netflix que darão um nó cérebro

Se você adora um bom desafio para a mente, vai se sentir extremamente atraído pelas obras a seguir. Os filmes selecionados para esta lista estão disponíveis no catálogo da Netflix e jogam com a sua atenção, te prendem do início ao fim e pretendem ver o quão rápido você raciocina. Alguns deles podem nem mesmo ter um sentido muito bem definido, afinal, a arte é subjetiva. Entre esses títulos que vão brincar com seu cérebro, estão “Estou Pensando em Acabar com Tudo”, de 2020, e direção de Charlie Kaufman; “O Discípulo”, de 2020, de Chaitanya Tamhane; e “Atlantique”, de 2019, de Mati Diop. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Lucy tem intenções de terminar o namoro com Jake, mas falta iniciativa. Ela parte em uma viagem para a casa dos pais do rapaz e, conforme, é apresentada para sua família e descobre fatos da infância do namorado, memórias de sua vida e conhece mais profundamente as peculiaridades destas pessoas, Lucy se sente cada vez mais presa a Jake.

O Discípulo (2020), Chaitanya Tamhane Desde criança, Sharad Nerulkar sonha em ser grande na música clássica indiana e deseja em captar a magia transcendental das melodias ondulantes da raga. Seu pai, enquanto vivo, o treinou incansavelmente para essa realização. Apesar de seus esforços e dedicação religiosa à música, acompanhamos a frustração de Sharad com sua inércia profissional, enquanto músicos mais jovens conseguem traçar o caminho para o sucesso.

Atlantique (2019), Mati Diop Ada está apaixonada pelo jovem pedreiro Souleiman, mas foi prometida a outro homem. Vivendo em condições miseráveis, Souleiman parte com seus amigos em uma embarcação rumo à Espanha. Após um naufrágio, os corpos dos colegas de Souleiman aparecem na costa e Ada acredita que seu amado está morto. Quando o salão de festas do casamento de Ada é incendiado, ela acredita que o rapaz pode ter sobrevivido.

Cities of Last Things (2018), Wi Ding Ho Zhang Dong Ling comete suicídio. O filme acontece em uma cronologia reversa, em que temos um vislumbre dos três eventos que moldaram sua vida e, por fim, resultaram em sua morte. Os acontecimentos fatídicos e trágicos envolvem a traição de sua mulher, sua vingança contra o amante e a morte de sua mãe.

The Discovery (2017), Charlie McDowell O cientista Thomas Harber anuncia sua descoberta ao mundo: a vida após a morte existe e ele consegue provar. Mas a descoberta tem consequências não intencionais, provocando suicídios em massa por todo planeta. Dois anos depois, a onda de mortes já atingiu quatro milhões de pessoas pelo mundo. Will, filho de Thomas, não acredita na descoberta do pai. Um dia ele conhece Isla, uma jovem marcada por uma vida trágica e que pretende cometer suicídio.

Buster’s Mal Heart (2016), Sarah Adina Smith Buster é um homem paranoico que vive nas montanhas invadindo chalés de férias vazios em busca de comida, enquanto é procurado por policiais. Alguns eventos misteriosos de seu passado o levaram a se retirar da vida em sociedade na virada do milênio. Em paralelo, uma outra narrativa é construída. No passado, Buster se chamava Jonas e trabalhava como concierge em um grande hotel à noite. Ele, a esposa e a filha viviam com os sogros, enquanto ele juntava dinheiro para realizar o sonho de se mudar para o campo. O que aconteceu com Jonas?