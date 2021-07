5 filmes na Netflix para deixar a terça-feira mais suave

Olhos de Gato (2020), de Junichi Sato e Tomotaka Shibayama

Miyo Sasaki, uma estudante do ensino médio, está apaixonada por Kento Hinode, seu colega de classe. Mas, o garoto é tímido e nunca nota as iniciativas de Miyo. Após descobrir uma máscara que pode transformá-la num gato, Miyo usa esse poder para conseguir a atenção do colega. Como um pet, ela passa muito tempo ao lado de Hinode, mas sabe que corre o risco de não voltar à forma humana.