7 filmes impressionantes do Amazon Prime Video que te farão perder o chão

Seja um fã sem culpa de filmes com histórias assustadoras e cheias de reviravoltas. Nosso cérebro precisa dessas emoções para liberar hormônios antiestresse e propiciar uma libertação psíquica de possíveis medos, traumas, angústias e opressões. Essa lista inclui filmes que vão te impressionar com suas tramas bem costuradas e surpreendentes. Entre eles “Half Empty/Half Full”, de 2018, de Andy Gershenzon; “O Sacrifício do Cervo Sagrado”, de 2017, de Yorgos Lanthimos; e “A Caça”, de 2012, de Thomas Vinterberg. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Half Empty/Half Full (2018), Andy Gershenzon Bob e Jess são um casal que oferece um jantar para os amigos íntimos, Evan e Laura. Conforme se atualizam das novidades, as conversas tornam-se cada vez mais intensas ao longo da noite. As tensões atingem o seu ápice quando Laura revela que finalmente está grávida, deixando Jess, que tenta engravidar há um tempo, magoada.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017), Yorgos Lanthimos Steven é um cardiocirurgião que mantém contato com o filho de um paciente que morreu em sua mesa de cirurgia. Os dois se tornam grandes amigos. Um dia, o filho de Steven desenvolve uma doença que paralisa as pernas. Com o tempo, a filha também é acometida pela mesma doença e perde os movimentos. Então, Martin, filho do paciente que Steven havia perdido, lhe revela um segredo terrível. O filme é inspirado na tragédia grega “Ifigênia”.

A Caça (2012), Thomas Vinterberg Lucas é professor e leva uma vida tranquila em uma cidade pequena. Com o fechamento da escola local, ele passa a trabalhar em uma creche. Tranquilo e reservado, costuma se dar bem com os moradores de sua localidade. Tudo muda, porém, quando em um momento de raiva, uma das crianças da creche acusa Lucas de abuso sexual. Enquanto o desavisado Lucas continua a desempenhar seu trabalho, a creche abre uma investigação.

Deus da Carnificina (2011), Roman Polanski Ethan e Zachary são dois garotos de 11 anos que brigam no colégio e a discussão termina de maneira violenta. Os pais dos meninos decidem se encontrar para resolver o conflito. As famílias são ricas e a discussão é planejada para que seja decente e civilizada. Conforme a conversa progride, os comportamentos hostis vão tornando o encontro cada vez mais caótico.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin é um investigador criminal recém-aposentado que decide escrever um romance baseado em um caso de estupro e assassinato não resolvido de 25 anos, que ainda o atormenta. Ele revela o plano de escrever o livro à Irene, uma bela juíza e ex-colega por quem ele secretamente é apaixonado há anos. O envolvimento de Benjamin com o caso há 25 anos é mostrado por meio de flashbacks. À medida que escreve seu livro, o mistério do crime hediondo volta a se desdobrar no presente.

Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto (2007), Sidney Lumet Andy planeja roubar a joalheria de seus pais, Charles e Nanette. O estoque, avaliado em 600 mil dólares, é completamente assegurado. Andy e seu cúmplice, o irmão mais novo, Hank, chamam Bobby para participar do crime. Ao invés de usar uma arma falsa, Bobby leva uma verdadeira. Acontece que Nanette também possui uma arma de fogo escondida na loja. As consequências do crime serão desastrosas.