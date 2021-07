10 filmes românticos irresistíveis para assistir na Netflix em 2021

Alguns românticos incuráveis estão sempre em busca de histórias de amor para alimentar suas ilusões. Não falta material na literatura, na televisão e no cinema que sirva de combustível para abastecer os corações apaixonados. Nesta lista, a Revista Bula selecionou algumas produções disponíveis no catálogo da Netflix que vão esquentar seu coração. Entre os títulos “Sweet and Sour”, de 2021, de Kae-Byeok Lee, que mostra todos os estágios de um relacionamento, desde o início até o fim; “Amor por Metro Quadrado”, de 2018, dirigido por Anand Tiwari, sobre duas pessoas que apaixonam após dividirem o financiamento de um apartamento; e “Pérolas no Mar”, também de 2018, de Rene Liu, sobre a evolução de uma relação ao longo de uma década. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Sweet and Sour (2021), Kae-Byeok Lee Jang Hyeok e Jung Da-eun são um casal que passam a se relacionar à distância quando ele consegue uma nova oportunidade de emprego em uma empresa de construção civil. Seu namoro, uma vez doce, muda conforme o espaço que os separa e passa a afetá-los de várias maneiras. Em seu novo emprego, Jang se interessa pela misteriosa e sedutora colega, Han Bo-yeong, que também demonstra interesse por ele.

Amor por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari Sanjay mora com os pais em um apartamento minúsculo e trabalha em um banco, onde tem um caso complicado com sua chefe já comprometida, Rashi. Karina trabalha no mesmo banco, porém em outro andar. Ambos sonham em sair da casa dos pais e viver em seu próprio lar, contudo eles não possuem dinheiro suficiente para comprar um imóvel. Um dia, eles se conhecem e Sanjay convence Karina a dividir o financiamento de um apartamento com ele.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Xiaoxiao está indo de Pequim para sua cidade natal no Ano Novo quando conhece Jianqing por acaso em um trem. O filme salta para dez anos mais tarde, quando eles se encontram novamente, em um avião, em que ambos embarcam. Desta vez, há uma certa tensão no ar. Então, somos mostrados como seu relacionamento se desenvolveu ao longo dos anos, após se conhecerem no trem. O filme revela detalhes das ambições, circunstâncias e paixões dos personagens ao longo do caminho, bem como a profundidade de seu amor um pelo outro.

A Escolha (2016), Ross Katz Travis é um veterinário que mora em uma mansão em uma cidade costeira e é cheio de lábia com as mulheres. Um dia, ele conhece sua vizinha, Gabby, uma estudante de medicina por quem passa a ter interesse romântico. Gabby, à princípio, não se sente atraída pelo jeito pretensioso de Travis. No entanto, à medida em que os dois se tornam cada vez mais amigos, Gabby passa a se apaixonar pelo carisma emergente de Travis. Ela, que namora um médico no hospital em que trabalha, terá de escolher a quem dedicar seu coração.

Um Dia (2011), Lone Scherfig Dexter e Emma se conhecem em 1988, passam a noite de formatura da faculdade juntos e depois seguem caminhos separados. Mantendo-se amigos à distância, a vida periodicamente promove reencontros entre eles até 2001, alguns intencionais e outros acidentais. Embora sejam pessoas muito diferentes, Dexter e Emma são perfeitos um para o outro, mas demoram demais para perceber isso.

Amor Sem Escalas (2009), Jason Reitman Ryan Binghan trabalha viajando de um lado para o outro do país para demitir e “enxugar” o quadro de funcionários de grandes corporações. Satisfeito com seu estilo de vida “livre”, Ryan está ansioso para completar 10 milhões de milhas, que lhe dará direito vitalício a passagens aéreas. Quando uma nova funcionária entra na empresa com objetivo de cortar despesas, ela sugere que as viagens de Ryan sejam feitas por carro. Diante dessa nova perspectiva, ele começa a refletir sobre o que realmente é ter um lar.

Orgulho e Preconceito (2005), Joe Wright Baseado no romance de Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” conta a história de Elizabeth Bennet e suas irmãs, que vivem na Inglaterra rural, do século 19. A família das garotas passa por problemas financeiros e a mãe está decidida a casar suas filhas com homens da alta sociedade. Quando o senhor Bingley se muda para a cidade, a senhora Bennet tenta casar sua filha mais bela, Jane, com o ricaço. Enquanto isso, Elizabeth se apaixona pelo melhor amigo de Bingley, o senhor Darcy, um arrogante e pouco sociável aristocrata.

Closer: Perto Demais (2004), Mike Nichols Dan é um romancista frustrado que se apaixona pela stripper Alice após um encontro inusitado em uma rua de Londres. Larry é um dermatologista grosseiro que se apaixona pela fotógrafa Anna, depois de se conhecerem em um aquário. Por forças do acaso, essas quatro pessoas conseguem intercalar romances complicados umas com as outras e sem a certeza se estão realmente sendo felizes nesses relacionamentos.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Em um verão na Carolina do Norte, nos anos 1940, Noah conhece Allie, por quem se apaixona perdidamente. Após viverem um romance tórrido, a família da jovem descobre e a afasta de Noah. Ambos são separados por um abismo social, já que Allie é de família rica e Noah é um pobre operário. Anos depois, o casal se reencontra e tem a oportunidade de reviver seu grande amor.