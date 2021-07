10 filmes filosóficos e metafísicos que revelam as profundezas da mente humana

Melancolia (2011), Lars von Trier

“Melancolia”, como todos os do diretor Lars von Trier, é um filme primoroso. A despeito de toda a polêmica que despertam, como o excelente — e tenso — “Anticristo” (2009), com o qual guarda algumas semelhanças, prevalece a forca do talento do diretor. Além da presença sempre marcante de Charlotte Gainsbourg, as duas produções se valem à larga de uma trilha sonora pontuada por clássicos da música erudita, a exemplo de Wagner, e de standards da canção popular como “Smile” e “Strangers in the Night”, isso sem mencionar a segmentação em tomos, um expediente já característico da obra de Von Trier. Que não se esperem as grandes pirotecnias do cinemão de Hollywood ao abordar a questão, universal e que volta-e-meia vem à baila — em “Melancolia” o que interessa é mesmo a trama, que ao contrário do que possa dar a entender, não se pauta por registrar o fim do mundo propriamente, mas a desagregação que se abate sobre uma família. Nos dois capítulos em que se divide a narrativa, “Justine” e “Claire”, em alusão às irmãs de Kirsten Dunst e Charlotte Gainsbourg, se passam histórias autônomas que parecem filmes sem qualquer vínculo um com o outro, mas que se entrelaçam. A primeira parte contempla o casamento de Justine e Michael; já a segunda retrata a histeria que o possível choque do planeta Melancolia contra a Terra provoca na família de Claire. O destempero de Justine decerto fomenta no público a suspeita de que o diretor deseja reportar as singularidades da vida da personagem, o que logo cai por terra ao se perceber como Von Trier mostra os demais membros de sua família. Parece que para o pai de Justine a única questão fundamental é reafirmar sua masculinidade alquebrada pela velhice lançando galanteios a toda mulher que lhe cruza o caminho; a mãe não disfarça sua frustração com o casamento (do qual não abdica), o chefe insinua que ela não será uma boa esposa, por ser uma funcionária exemplar; e o cunhado arrota na cara de todos que gastou os tubos ao bancar o regabofe. Como toda verdadeira obra de arte, “Melancolia” não se preocupa em apresentar solução para nada, tampouco caminhos para a expiação de possíveis erros. Como se estivesse num carrossel, rodando sempre na mesma frequência, com suas lâmpadas coloridas, o espectador fica hipnotizado. Uma vez que se embarca, todo o tempo do mundo parece pouco e se quer usufruir de cada instante daquele outro mundo – antes que as engrenagens sejam desligadas.