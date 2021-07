10 filmes mais polêmicos e controversos da Netflix

Branquinha (2016), Elizabeth Wood

A pobreza, em suas variadas e cruéis gradações, é implacável com todos. Tanto pior quando se é moradora do subúrbio de uma metrópole, e em se tratando dos Estados Unidos, um país que sobrevaloriza o sucesso — financeiro, que se diga —, as coisas se exacerbam o seu tanto. As crises existenciais tão próprias do início da vida adulta se tornam ainda mais pungentes num cenário como esse, e as chances de se perder são consideráveis. Em “Branquinha”, Leah, que como explicita o título do filme, é caucasiana, vai morar em Nova Iorque a fim de estudar. Com o dinheiro de que dispõe, tudo o que consegue é alugar, com uma amiga, um pequeno apartamento no Bronx. Embora a vizinhança não seja exatamente arisca — e os problemas vão começar aí —, a violência do tráfico impera. Ao sair para comprar um baseado de maconha enquanto recebia amigos para mostrar a casa nova, a garota conhece Blue, um traficante que passa ao largo do interesse da polícia, tamanha sua irrelevância no submundo do crime. À medida que se aproximam, Leah é levada a também comerciar drogas. Eles passam a namorar, mas ela não se desvencilha das investidas do chefe — e cede, mais de uma vez. O enredo dá a entender que Leah é uma pobre menina ingênua, que faz o que faz sempre coagida por um personagem masculino. É um modo de ver a vida, reducionista, entretanto. É mais adequado apreender-se a história do ponto de vista do poder que todos temos, ricos ou não, de fazer escolhas. Sob esse ponto de vista, “Branquinha” é uma flor no lodo.