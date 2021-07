A Revista Bula selecionou os melhores títulos lançados até o momento no ano de 2021. Embora algumas produções sejam de 2020, apenas no último semestre o público brasileiro teve acesso às obras. Neste apanhado, foram escolhidos apenas os mais aclamados e bem avaliados pela crítica. Na lista, inclui “A Escavação”, sobre uma empreitada amadora para descobrir fósseis em uma propriedade na Inglaterra nos anos 1930; “Judas e o Messias Negro”, que narra os últimos dias de vida do líder dos Panteras Negras, Fred Hampton; e “O Mauritano”, que conta o drama vivido por um homem inocente que ficou preso por 14 anos, acusado de ter participação no fatídico 11 de setembro. Os filmes estão listados em ordem classificatória, levando em consideração as notas atribuídas no IMDb e no Rotten Tomatoes.

1 — Druk: Mais Uma Rodada, Thomas Vinterberg Martin era uma pessoa divertida e que aproveitava cada minuto da sua vida antes de se tornar um pai de família apático e professor entediado. Uma noite, ele se reúne com seus amigos Peter, Tommy e Nikolaj. Após se embebedarem, os quatro decidem colocar em prática uma teoria que diz que os corpos humanos são projetados para funcionar melhor com 0,05% de álcool na corrente sanguínea. Acreditando que a bebida os tornarão pessoas mais felizes e bem-sucedidas, os amigos combinam de ingerir bebidas alcoólicas todos os dias de suas vidas.

2 — Meu Pai, Florian Zeller Antony é um idoso de 81 anos que mora em um luxuoso apartamento em Londres e sofre de demência. Sob os cuidados da filha, Anne, ele se sente constantemente perdido. Em seu cérebro, sua história não se encaixa mais cronologicamente. Ele já não reconhece os rostos das pessoas com quem convive e não se lembra onde guardou seu relógio, o que o deixa paranoico e irritado. Enquanto tenta encaixar as peças do quebra-cabeça de sua vida, Antony se perde no labirinto que se torna seu próprio apartamento, em constante transformação da mobília e cor das paredes.

3 — Judas e o Messias Negro, Shaka King O’Neal é um ladrão de carros que ao ser pego pelo agente do FBI, Roy Mitchell, tem a oportunidade de atuar como um infiltrado em troca de sua liberdade. Então, O’Neal se torna informante dentro dos Panteras Negras, no qual um de seus líderes, Fred Hampton, de 21 anos, constrói pontes com grupos rivais e inspira jovens negros com seus gloriosos discursos e programas comunitários. Edgar J. Hoover, diretor do FBI, identifica Hampton como uma ameaça ao governo americano e coloca O’Neal para acompanhar cada um de seus passos.

4 — Quo Vadis, Aida?, Jasmila Zbanic Aida é uma professora de Srebrenica que passa a trabalhar como tradutora para as tropas de paz da Holanda, designadas pelas Nações Unidas, em 1995. O trabalho de Aida garante a ela o livre acesso pelo complexo e às informações importantes. Os soldados da ONU estão em desvantagem numérica na “área de segurança” e, por isso, não serão capazes de impedir os avanços das tropas sérvias, que querem tomar Srebrenica. Conforme os civis fogem da cidade para a base da ONU, alguns conseguem se refugiar, enquanto outros são forçados a esperar do lado de fora.

5 — Bela Vingança, Emerald Fennell Cassie era uma jovem promissora que abandonou a faculdade de medicina após sofrer um trauma. À princípio, se sabe apenas que o ocorrido envolve sua melhor amiga, Nina. Cassie agora trabalha em uma cafeteria durante o dia e sai para baladas à noite, onde finge estar bêbada para atrair e se vingar de desconhecidos que se revelam assediadores e abusivos. Ao reencontrar alguém da faculdade que tem provas do que houve com Nina, Cassie decide se vingar diretamente dos envolvidos que fizeram mal para a amiga.

6 — Minari: Em Busca da Felicidade, Lee Isaac Chung A família Yi se muda da Coreia para uma fazenda no Arkansas, Estados Unidos, para trabalhar com cultivo de vegetais coreanos que serão vendidos em uma feira especial. A esposa, Monica, não acredita que o negócio será bem-sucedido, o que coloca pressão sobre o casamento com Jacob. O filho, David, de 7 anos, sofre de problemas cardíacos, então a mãe de Monica, Soon-ja, chega da Coreia para ajudar. Embora relutantes, David e Soon-ja constroem uma relação de amizade temperada com humor, doçura e drama.

7 — Nomadland, Chloé Zhao Fern é uma viúva e ex-professora substituta em Empire, Nevada. Após perder o emprego, ela se muda para um trailer, que chama de Vanguard, e se junta a um grupo de nômades. Várias pessoas em seus trailers se dirigem a um evento em Quartzsite, Arizona, onde ocorre um festival anual que dá orientações essenciais sobre a vida na estrada. O filme acompanha a rotina de Fern, seus encontros com os companheiros nômades, e suas histórias, e as jornadas de uma cidade à outra em busca de trabalhos temporários.

8 — O Mauritano, Kevin Macdonald Preso após o 11 de setembro, Mohamedou Oluld Salahi passou 14 anos preso na Baía de Guantánamo sem ter sido acusado de nenhum crime. Para seus algozes, ele havia sido um dos principais recrutadores para os ataques terroristas, apesar de não haver evidências contundentes de sua relação direta com o acontecimento. Um dos terroristas havia passado uma noite no sofá de Salahi. O fato foi suficiente para que ele se tornasse um procurado internacional e vítima de prisão e tortura durante mais de uma década.

9 — A Escavação, Simon Stone Em 1939, Edith Pretty, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Há pressa no ar para finalizar o serviço enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra.