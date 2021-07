10 filmes novos na Netflix que vão atormentar seu cérebro

Uma premissa do terror ou suspense psicológico é sempre surpreender. Fazer pular de medo, o famoso “jump scare” pode ser até fácil de conseguir com algumas técnicas cinematográficas que propiciam os sustos no espectador. Mas o público do terror psicológico tem necessidade por se sentir perturbado. Um filme que o vá inquietar por dias e noites. A Revista Bula separou alguns títulos disponíveis na Netflix, como o lançamento “A Oitava Noite”, sobre uma entidade maligna que desperta após milênios para destruir a humanidade; “Rua do Medo”, sobre um grupo de adolescentes que tentam desvendar uma série de mortes violentas que ocorre em sua cidade; e “Vozes”, uma casa misteriosa que transforma o comportamento de uma família. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Oitava Noite (2021), Tae-Hyung Kim Há cerca de 2.500 anos, duas entidades demoníacas que atormentavam os humanos foram trancadas em caixões. Elas são obrigadas a se infiltrar em sete hospedeiros humanos fracos para assumir uma forma física. Depois de alguns séculos, o monge Ha-jung, protetor de um dos caixões, percebe que um dos seres se libertou. Ele pede ao monge Chung-seok para procurar Park Jin-soo, um exorcista aposentado. O trio inicia a caçada para encontrar o ser que despertou das trevas, a fim de impedi-lo de causar estragos na Terra.

Rua do Medo: 1994 — Parte 1 (2021), Leigh Janiak Maya é uma adolescente em Shadyside, Ohio, esfaqueada em uma livraria de shopping por uma criança misteriosa com máscara de esqueleto. Na escola, os alunos não parecem abalados com o assassinato, porque acontecimentos macabros como este se tornaram rotina na cidade. Shadyside é conhecida pela violência e os noticiários se referem à cidade como “Kill Capital”. Moradores acreditam que estão amaldiçoados e os adolescentes sussurram sobre uma bruxa lendária que provoca as mortes.

Vozes (2020), Ángel Gómez Hernández Uma família se muda para uma mansão rural com um passado perturbador. A primeira indicação de que há algo de errado com a casa é um buraco infestado de moscas em uma das paredes. Quando o filho do casal, Eric, relata que ouve vozes na casa, a criança é levada a uma psicóloga, que acredita que problemas familiares são a causa do transtorno. Um dia, uma mosca entra no ouvido do menino e o faz ter uma série de comportamentos bizarros. Então, o casal procura um investigador paranormal que descobrirá que uma maldição ronda a casa.

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia “O Poço” é uma espécie de prisão vertical com centenas de andares, onde as pessoas são colocadas para serem punidas ou em troca de algo que desejam muito. Duplas são distribuídas por andar aleatoriamente e trocadas a cada mês. No centro do lugar, desce uma plataforma, onde é colocada a comida. As refeições são oferecidas de cima para baixo, proporcionando fartura para aqueles que estão em andares superiores e escassez para quem está embaixo.

Cam (2018), Daniel Goldhaber Alice é uma cam girl que usa o pseudônimo Lola. Com ideias ousadas de show, Lola transforma seu tempo online em uma atração que mistura erotismo e horror. Quanto mais macabro e criativo o show, melhores as gorjetas. Um dia, Alice acorda e encontra alguém fisicamente idêntica a ela, em seu perfil, apresentando para seus clientes. Quando o site e os policiais demonstram não se importar com a identidade roubada de uma cam girl, ela tem de investigar por conta própria o mistério e descobre que outras garotas já passaram pelo mesmo.

Cities of Last Things (2018), Wi Ding Ho Zhang Dong Ling comete suicídio. Em uma cronologia reversa, temos um vislumbre dos três eventos que moldaram sua vida e, por fim, resultaram em sua morte. No primeiro, Dong Ling aparece como um homem idoso que se nega a dar o divórcio para sua esposa infiel. Em meio à crise de seu casamento, a filha está prestes a se mudar do país com seu namorado. No segundo evento, o vemos como um policial jovem e diligente. Ao ser traído, decide se vingar do amante da esposa. Na terceira parte do drama mostra Dong Ling como um jovem adolescente que testemunha o assassinato de sua mãe.

Clímax (2018), Gaspar Noé Baseado em fatos reais, o filme se passa em 1996, quando um grupo de dança se reúne em uma escola vazia para ensaiar às vésperas de uma turnê nos Estados Unidos. Após treinarem as coreografias, os dançarinos decidem celebrar a tão sonhada apresentação no exterior. Em uma mesa abastada, todos experimentam do ponche sem saber que alguém misturou LSD na receita. Conforme o tempo passa e a droga faz efeito, a noite se torna obscura e uns se voltam contra os outros em uma madrugada de terror, alucinações e paranoia.

The Perfection (2018), Richard Shepard Charlotte foi uma aluna promissora de uma escola de música de elite, mas teve que abandonar os estudos para cuidar de sua mãe moribunda. Depois de um tempo, Charlotte voa para Xangai para se reencontrar seu antigo mentor, Anton Bachoff, e sua glamourosa esposa Paloma. O casal administra a escola que Charlotte frequentou e está na China para um concurso de novos alunos. Lá, ela conhece Lizzie, que teve a vida que Charlotte queria: fama, riqueza e uma carreira. Na manhã seguinte, Lizzie convida Charlotte para ir com ela em um passeio turístico, onde eventos estranhos irão ocorrer.

1922 (2017), Zak Hilditch Wilfred James é um fazendeiro no Nebraska com uma esposa amarga, chamada Arlette, e seu filho leal, Henry. Arlette claramente não gosta da vida no campo e deseja vender sua metade da fazenda para uma empresa local. Wilf tem arrepios de pensar na possibilidade de se mudar para a cidade. Ele decide que a única forma de solucionar esse dilema é matando Arlette, e convence seu filho de ajudá-lo. No entanto, ele terá de enfrentar as consequências inesperadas de suas escolhas.