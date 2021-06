Tido por muitos como hermético, difícil, monótono, excessivamente politizado, o cinema feito no Brasil passou muito tempo esquecido do próprio espectador brasileiro. Pérolas da filmografia nacional estavam acumulando poeira e criando bolor no escaninho de uma autarquia qualquer por total desinteresse do poder público e, claro, desconhecimento da plateia, que não raro ainda hoje o tacha de “filmes de ditadura”, “militantes”, “de esquerda” e absurdos que tais.

Não é papel da iniciativa privada restaurá-los e promover a sua volta aos holofotes, mas, se acontece, bravo! O cinema brasileiro está sendo, enfim, redescoberto. Uma parceria entre o Instituto Itaú Cultural (gerido pelo banco Itaú), produtoras de cinema, como a Arte 1, e órgãos governamentais e de Estado, a exemplo da São Paulo Companhia de Dança, é a responsável pelo Itaú Cultural Play. A plataforma consiste num vasto acervo exclusivamente dedicado a filmes brasileiros, com títulos revitalizados e acessíveis ao público em geral

São títulos sobre os assuntos mais diversos, caso de “O Casamento de Romeu e Julieta” (2004), do diretor Bruno Barreto, uma comédia romântica baseada no clássico de Shakespeare, com um enfoque na paixão do brasileiro pelo futebol, e “Querida Mãe” (2009), de Patrícia Cornils, sobre a delicada relação entre mãe e filha, mantida por correspondência. Tudo fácil de consultar, separado por categoria, coleções ou data de lançamento.

O projeto é uma empreitada cada vez mais necessária a fim de resgatar a inumerável quantidade de filmes que se julgava perdidos para o cidadão comum. Reencontrar-se com sua própria arte é, em grande medida, a salvação para muita gente.

Clique no link para acessar: Nova plataforma de streaming apresenta filmes brasileiros premiados e independentes de graça ao público