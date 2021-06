10 filmes intrigantes e aclamados na Netflix baseados em eventos reais

Operation Varsity Blues (2021), Chris Smith

Em 12 de março de 2019, o FBI, a Polícia Federal americana, deu um ponto final ao maior escândalo envolvendo a rede de ensino superior dos Estados Unidos. Batizada de operação Varsity Blues, o caso foi amplamente noticiado por veículos de comunicação do país e ganhou as páginas dos jornais em todo o mundo. O boato de que milionários concordavam em pagar propinas vultosas em troca de acesso facilitado a universidades para os filhos foi um balde de água fria num sistema que repete ad nauseam o lema da meritocracia, “os melhores vencem sempre”. O rumoroso caso despertou o interesse da Netflix, que não perdeu tempo e acaba de lançar “Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal”. O filme desvenda como funcionava o esquema de Rick Singer, responsável pela maracutaia. Singer conseguiu que centenas de alunos se matriculassem nas mais renomadas universidades por anos, até que a casa desmoronou. Por meio do olhar arguto do diretor Chris Smith, autor de “Fyre”, sobre a exposição do golpe do Festival de Fyre, e “Tiger King”, campeão de visualizações ao longo da quarentena, “Operation Varsity Blues” conta com informações exclusivas e cortes à maneira de um documentário clássico, cujo estilo de narrativa lembra “Dilema Social”, também da Netflix. O filme é um docudrama de fôlego ao trazer entrevistas com conselheiros universitários, advogados e as próprias vítimas, intercaladas a sequências de Matthew Modine, de “Stranger Things”, na pele de Rick Singer. O roteiro foi inteiramente baseado em telefonemas de Singer para seus clientes, grampeados e depois divulgados com autorização da justiça. Uma trama policial muito bem escrita que poderia ser mera obra de ficção, mas que lamentavelmente ocorreu, dispondo da participação nada especial de celebridades como Felicity Huffman e Lori Laughlin.