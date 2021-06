10 filmes no Amazon Prime Video que são diamantes para os olhos e a alma

Dor e Glória (2019), Pedro Almodóvar

Salvador Mallo é um cineasta com bloqueio criativo e que não lança filmes há anos. Graças ao seu sucesso passado, acumulou dinheiro suficiente para viver cercado de obras de artes caras e reclamando sobre suas dores de cabeça, depressão e outros problemas de saúde. Um dia, Mallo revê o ex-ator Alberto, com quem teve uma briga durante as gravações de um de seus filmes. O reencontro fará o cineasta refletir sobre as escolhas que fez na vida e revisitará lembranças de sua infância, do primeiro amor, dentre outras experiências marcantes de sua história.