10 filmes filosóficos hipnotizantes para ver na Netflix

Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas (2003), Tim Burton

Will mora em Paris com sua esposa grávida, quando recebe uma ligação dizendo que seu pai está gravemente doente. A relação entre Will e o pai, Edward Bloom, se deteriorou ao longo dos anos. Agora, eles só se comunicam por meio da mãe, Sandra. Em viagem para se despedir do pai, ele está decidido a confrontá-lo sobre sua vida. Para ele, Edward nunca soube distinguir ficção da realidade e sempre narrou sua história como se fosse um conto de aventuras envolvendo gigantes, bruxas, lobisomens e outras criaturas fantásticas.