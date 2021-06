10 filmes mais vistos na Netflix em 2021

Com base em algoritmos de medição de visualização, a Netflix consegue realizar uma previsão de quantos espectadores assistem aos títulos disponíveis em seu catálogo. Os números foram divulgados e a Revista Bula selecionou os dez favoritos do público. Alguns se tornam um sucesso tão grande, que ganham várias continuações e permanecem amadas pelos espectadores, como é o caso da franquia de “Para Todos os Garotos”, que chega em seu terceiro filme na Netflix. Outros vêm de fora do circuito hollywoodiano e mexe com as emoções do público, como “O Tigre Branco” e “Nova Ordem Espacial”, que estão explodindo em visualizações. E tem aqueles para os mais apaixonados por ação, que conquistam pela quantidade de adrenalina que espirra da tevê. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Army of the Dead (2021), Zack Snyder — Previsão de visualizações: 72 milhões Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decide se unir para realizar um assalto a um cassino.

Zona de Combate (2021), Mikael Håfström — Previsão de visualizações: 66 milhões Após desobedecer ordens de seus superiores, um piloto de drone é enviado, como punição, para uma zona de conflito no Leste Europeu. Seu superior na missão, o capitão Léo, é um ciborgue criado especialmente para a guerra. Os dois estão incumbidos de evitar que um vilão russo ative armas nucleares dos tempos da Guerra Fria, e que foram conservadas até os dias atuais em segredo.

Dia do Sim (2021), Miguel Arteta — Previsão de visualizações: 62 milhões Allison é uma mãe considerada careta e controladora pelos filhos, até que ela e o marido decidem aderir à moda do “dia do sim”. O filme se passa durante esse dia, em que os pais devem dizer sim para todos os pedidos e desafios de seus filhos. Diante de demandas absurdas e um tanto ridículas, a família vive um dia de aventuras e diversões.

Eu me Importo (2020), J. Blakeson — Previsão de visualizações: 56 milhões Marla Greyson é uma advogada que atua como tutora legal de idosos considerados mentalmente incapazes pelo governo. No entanto, por trás da missão, ela encabeça um esquema que drena as economias de seus tutelados, enquanto eles vivem seus últimos anos em abrigos. Um dia, Marla acredita ter encontrado a presa perfeita: uma idosa riquíssima e sem nenhum herdeiro para reivindicar herança. No entanto, a vítima é mais esperta do que aparenta à primeira vista.

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre (2021), Michael Fimognari — Previsão de visualizações: 51 milhões Lara Jean acaba de retornar de uma viagem à Coreia e irá encarar o último ano do ensino médio. Ela ainda namora Peter Kavinsky e logo eles realizarão o plano de estudarem juntos na Universidade de Stanford. No entanto, as coisas não saem exatamente como planejado e Lara não é aceita na instituição. Após uma viagem de formandos à Nova York, ela fica encantada e passa a considerar a possibilidade de estudar na universidade da cidade mais cosmopolita do mundo. O problema é fazer Peter se encaixar nos novos planos para o futuro.

Abaixo de Zero (2021), Lluís Quílez — Previsão de visualizações: 47 milhões Martin é um policial que, logo no primeiro dia de trabalho, recebe a incumbência de transferir um grupo de detentos para outro presídio. No meio da viagem, em uma noite gelada, sem ninguém por perto e poucas chances de comunicação, o comboio é brutalmente atacado. Martin e alguns presos sobrevivem e são perseguidos pelo grupo misterioso. Além de lutarem por suas vidas, eles, assim como o espectador, passam a entender as motivações do ataque conforme a trama se desenvolve.

Amor² (2021), Filip Zylber — Previsão de visualizações: 31 milhões Monika é uma professora que vive secretamente como modelo, sob o codinome Klaudia. A profissão secreta faz com que ela ajude os pais a pagarem suas dívidas. Um dia, ela conhece Enzo, um jornalista mulherengo. À princípio, ele acredita que Klaudia é uma garota de programa. Depois, os dois se aproximam e ele se sente atraído por ela. Por outro lado, ele também começa a se apaixonar por Monika, professora de sua sobrinha, sem imaginar que ela e Klaudia são a mesma pessoa.

O Tigre Branco (2021), de Ramin Bahrani — Previsão de visualizações: 27 milhões Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do mafioso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a confiança do chefe por meio de seu filho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real posição na sociedade.