10 livros que vão fritar seu cérebro

A Visita Cruel do Tempo (2010), Jennifer Egan

“A Visita Cruel do Tempo” não respeita padrões cronológicos, cada capítulo tem um narrador e há partes em primeira, terceira e até segunda pessoa. Entre as tantas idas e vindas, fala-se de música, tecnologia, dramas e drogas, com o tempo no papel de senhor inexorável do homem. Este livro tem cara de disco dos anos 1970, o que se encaixa à perfeição ao enredo, cujo personagem principal, Bennie — outrora um garoto que como qualquer outro deles amava os Beatles e os Rolling Stones e integrava uma banda de rock que nunca emplacou — é um bem-sucedido produtor musical. Sasha atura Bennie; em compensação, pode contar com a prazerosa companhia do melhor amigo. A espiral de lances rápidos de “A Visita Cruel do Tempo” pode deixar alguns meio tontos, mas a viagem vale muito a pena.