7 livros para ler em um dia e pensar pelo resto da vida

Artigo 353 do Código Penal (2017), Tanguy Viel

Diante de um juiz de instrução, Martial Kermeur, um operário desempregado, revela, num testemunho franco e doloroso, os motivos que o levaram a matar Antoine Lazenec, um promotor imobiliário que arruinou sua vida e a de sua pequena comunidade costeira na Bretanha. Em meio ao silêncio frio do gabinete judiciário, Kermeur narra detalhadamente sua trajetória pessoal: o desemprego forçado, o divórcio inevitável, e principalmente o lento e insidioso golpe aplicado por Lazenec, que convenceu os moradores a investirem todas as economias num projeto imobiliário que jamais saiu do papel. A confissão de Kermeur, construída num fluxo angustiante e minucioso, vai além do relato de um crime isolado, transformando-se numa radiografia pungente das injustiças sociais e econômicas que permeiam sua existência. Com um discurso tenso, entre resignação e revolta, ele expõe a vulnerabilidade da classe trabalhadora, abandonada pelos mecanismos legais diante dos abusos cometidos pelos poderosos. Sob o olhar atento do juiz, que escuta paciente e silenciosamente sua narrativa, o protagonista explora os limites tênues entre justiça institucional e moralidade individual, entre crime e punição legítima. Com uma prosa precisa, impregnada de um realismo cru e devastador, o romance oferece uma profunda reflexão sobre a responsabilidade pessoal e coletiva diante do colapso das ilusões sociais, examinando de perto as circunstâncias que levam um homem comum a cometer um ato tão extremo quanto inevitável.