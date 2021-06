10 filmes na Netflix que farão você sentir como se tivesse injetado adrenalina na tela da TV

Tem espectador que odeia filme arrastado. Dá para entender, de entediante basta a quarentena infinita, os domingos e o trânsito engarrafado. E se o filme tiver mais de duas horas de duração, que pelo menos tenha uma cena de ação seguida da outra, que é para não cair o ritmo. O fã de filmes de ação é tão ligado em efeitos especiais que detesta um CGI malfeito. É daqueles que se escapa um pingo microscópico do fundo verde no frizz do cabelo do personagem, acabou a graça. Não precisa ter gastado muita grana para fazer, mas se for baixo orçamento, tem que ser criativo, inovador e, principalmente, instigante. A turma do sangue no olho não está procurando cinema para apreciar arte. Aqui, o negócio é supitar adrenalina no cérebro quando o filme acabar. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Resgate (2020), Sam Hargrave Tyler Rake é um mercenário e recebe a missão de resgatar o filho do maior traficante da Índia, sequestrado pelo maior líder do narcotráfico de Bangladesh, Amir. Após conseguir recuperar o jovem do cativeiro, as fronteiras do país são fechadas pelo sequestrador, que inicia uma caçada à dupla. Os contratantes pedem, então, para que Rake deixe o indefeso rapaz para trás para se salvar, mas sua dignidade e as lembranças do próprio filho já morto o impedem de abandonar o garoto.

Implacável (2019), Jesse V. Johnson Cain Burgess não era um criminoso. Ao pedir dinheiro emprestado para um líder da máfia, é obrigado a praticar um roubo em troca do favor. No crime, ele acaba sendo pego pela polícia e vai para a cadeia. Como prisioneiro, sofre inúmeras violências que o transformam em alguém agressivo e que deseja vingança. Ele foge da prisão para reparar os danos que sofreu.

Operação Fronteira (2019), J.C. Chandor Cinco amigos, que são ex-agentes das forças especiais norte-americana, se unem para derrubar um traficante sul-americano do cartel mais violento do mundo. A ação não tem o respaldo do governo e será realizada, principalmente, por interesses financeiros. Quando uma série de acontecimentos fora do esperado são desencadeados, a lealdade entre eles será testada.

A Noite Nos Persegue (2018), Timo Tjahjanto Ito é um assassino que trabalha na Tríade, máfia chinesa. Durante um massacre, ele deixa Reina, uma garotinha, sobreviver. Apesar do sentimento de redenção, Ito passa a ser perseguido por assassinos conhecidos como Seis Mares. Desertor, retorna para sua cidade natal, onde contará com a namorada e amigos para defendê-lo da Tríade, que agora o quer morto.

Sicário: Dia do Soldado (2018), Stefano Sollima Continuação de “Sicario: Terra de Ninguém”, no enredo os cartéis passaram a enviar terroristas pela fronteira dos Estados Unidos. Com isso, a intensidade das operações de guerra às drogas aumentou. O agente federal Matt Graver convoca novamente Alejandro, um ex-infiltrado no cartel, para o auxiliar na missão, após o trágico extermínio de sua família por criminosos.

Operação Overlord (2018), Julius Avery Zumbis tomam conta de um vilarejo dominado por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Às vésperas do Dia D, paraquedistas norte-americanos desavisados se infiltram nas linhas inimigas para entrarem em uma igreja localizada na vila, onde passa um sinal de rádio que precisa ser destruído. No entanto, ao chegarem na aldeia, se deparam com um exército de mortos-vivos.

Em Ritmo de Fuga (2017), Edgar Wright Baby é um jovem coagido por Doc, um chefe do crime, a ser motorista de fuga em grandes assaltos. Suas duas grandes paixões são direção e música, que faz com que ele não escute um zumbido no ouvido, que surgiu após um acidente na infância. A música também o ajuda a ser um melhor condutor de fugas. Ao conhecer a garçonete Debora, Baby deseja sair do crime e viver sua vida ao lado da garota que ama e livre das ameaças de Doc.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Reboot da trilogia de “Mad Max”, estrelada por Mel Gibson. No título mais recente da franquia, os caminhos do andarilho Max se cruzam com o de Imperator Furiosa, que lidera um grupo de mulheres contra um governante tirânico. Juntas, elas lutam por sua liberdade e buscam sua terra natal. Tudo ocorre no já conhecido deserto pós-apocalítico, em que água é um dos bens mais valiosos.

Carga Bruta (2015), Julien Leclercq Filme francês que narra a história de um grupo acostumado a realizar assaltos a carros-fortes. As vidas pessoais dos integrantes são afetadas, quando após o erro de um deles, todo o grupo é obrigado a realizar um assalto de alto risco para um chefe do crime. Só após entregarem o serviço, a dívida será saldada.