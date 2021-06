10 filmes novos de ação alucinantes para ver em 2021 na Netflix

Tem quem goste de romance, de chorar de rir com comédias ou de apenas chorar mesmo, com dramas de cortar o coração. Mas tem um grupo que curte mesmo os filmes de explosões, efeitos especiais, lutas e combates, além de muita troca de tiros. Nesta lista especial para o espectador da adrenalina, a Bula separou dez filmes da Netflix que não vão te deixar ficar com tédio. A lista inclui “Army of the Dead”, sobre um grupo de mercenários que planejam um assalto ao cassino em meio a um ataque zumbi; “Abaixo de Zero”, sobre um policial que recebe a missão de transportar detentos até outro presídio no primeiro dia de trabalho; e “Amor e Monstros”, no qual o amor vence o medo quando Joel enfrenta monstros e criaturas para reencontrar um antigo par da adolescência. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Army of the Dead (2021), Zack Snyder Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decidem se unir para realizar um assalto a um cassino.

Abaixo de Zero (2021), Lluís Quílez Martin é um policial que, logo no primeiro dia de trabalho, recebe a incumbência de transferir um grupo de detentos para outro presídio. No meio da viagem, em uma noite gelada, sem ninguém por perto e poucas chances de comunicação, o comboio é brutalmente atacado. Martin e alguns presos sobrevivem e são perseguidos pelo grupo misterioso. Além de lutarem por suas vidas, eles, assim como o espectador, passam a entender as motivações do ataque conforme a trama se desenvolve.

Amor e Monstros (2020), Michael Matthews Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

The Old Guard (2020), Gina Prince-Bythewood Do quadrinista Greg Rucka, um grupo de mercenários imortais liderados por Andy vivem de prestar serviços para quem tem dinheiro o bastante para bancar. Enquanto isso, se passam por seres humanos comuns e fazem o possível para proteger sua verdadeira identidade. Após descobrirem que uma outra pessoa imortal atua como fuzileira naval, o grupo tenta convocá-la por medo de que o mundo os descubra.

Destacamento Blood (2020), Spike Lee O filme conta a história de quatro veteranos do Vietnã, que retornam ao país para recuperar um tesouro que haviam escondido na floresta décadas atrás e encontrar os restos mortais de um companheiro morto na batalha, Norman. Durante a viagem, eles têm de relembrar o passado traumático, reencontrar antigos amores, descobrir segredos enterrados e, o principal, combater uma organização que pretende ficar com a fortuna.

Mosul (2019), Matthew Michael Carnahan A produção norte-americana e completamente em idioma árabe conta a história de um esquadrão paramilitar que atua na cidade destruída pela guerra no Iraque, Mosul. O grupo enfrenta a organização jihadista Estado Islâmico. Após ver seu tio morrer durante um ataque terrorista e ser salvo pelo esquadrão, um policial decide se unir aos combatentes. O filme é inspirado em um artigo publicado pela revista “New Yorker.”

Shaft (2019), Tim Story John Shaft Jr. é especialista em segurança cibernética pelo MIT. Quando seu melhor amigo morre de maneira suspeita, ele recorre ao pai, John Shaft, para descobrir a verdade por trás da morte. Policial aposentado e com problemas de relacionamento com o filho, Shaft aceita retomar a rotina de investigador para solucionar o mistério e se reaproximar de Jr.

Esquadrão 6 (2019), Michael Bay Um bilionário e filantropo decide fingir sua própria morte e convocar seis pessoas de diferentes partes do mundo para formar um esquadrão. Cada vigilante tem um talento especial e eles são escolhidos pelo desejo de abandonar o passado para se tornarem “fantasmas”. A equipe planeja atacar o regime ditatorial no Turgistão, promover a revolução no país e colocar um novo presidente no poder.

Polar (2019), Jonas Åkerlund Duncan Vizla é um assassino de aluguel que está prestes a se aposentar. Já cansado da profissão, ele é contratado para um de seus últimos serviços: exterminar um grupo de assassinos sanguinários. No entanto, ele descobre que caiu em um golpe articulado por seu empregador, que quer lucrar com pensões de empregados idosos.