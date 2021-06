10 filmes para você assistir quando estiver na deprê e precisar de uma dose de ânimo

Uma História Real (1999), David Lynch

Diga-se logo: esse filme ter recebido tal nome soa como piada. Irmãos que se odeiam sempre tiveram ampla aceitação no decorrer da história, haja vista a tragédia sobre Caim e Abel, citada na trama, aliás. Mas o que nos inquieta em “A História Real” é o roteiro non sense, que só a própria vida é capaz de escrever, de um velhinho que quando fica sabendo da morte iminente do irmão, com quem já não fala há muito, decide largar tudo e ir fazer as pazes com ele —dirigindo um cortador de grama, por não ter habilitação. É ou não é para se repensar a vida?