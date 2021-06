12 filmes psicológicos no Amazon Prime Video que o farão questionar tudo

Existem filmes que não precisam ser suspense ou horror para aterrorizar o psicológico do espectador. Basta um olhar suspeito, uma frase dita fora do contexto, um movimento inesperado que, de repente, tudo que o enredo apresentou até o momento passa a ser questionado. Tudo que escapa à normalidade e confronta as crenças do público pode ser usado para confundir as mentes mais atentas dos espectadores. Por que em “Nós”, uma versão macabra de cada pessoa a persegue? Por que em “Mother” o marido da protagonista aceita hospedar em um estranho em casa? Por que em “Garota Exemplar”, a moça foge do marido fiel e preocupado? Tudo começa com um questionamento aparentemente simples, mas o desenrolar da trama buga cada vez mais com o psicológico do espectador. “Mother” (2017), de Daren Aronofsky, está no canal pago Paramount +, que pode ser testado gratuitamente por sete dias. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Escape Room (2019), Adam Robitel Seis estranhos que vivem conflitos pessoais são convidados para participar de um experimento. O grupo é trancado em uma sala imersiva, que funciona como um labirinto, onde terão de solucionar enigmas para conseguir sair. Os vencedores levam um milhão de dólares. No entanto, o quebra-cabeça mortal vai tentar fazer com que ninguém consiga sair vivo do jogo.

Midsommar (2019), Ari Aster Após perder toda sua família de maneira traumática, Dani e o namorado, Christian, viajam para um país escandinavo onde irão participar de um festival de solstício de verão. No local, Dani começa a ter alucinações após ser dopada com psicotrópicos. O que deveria ser um retiro idílico, se transforma em um ritual pagão com competições violentas.

Nós (2019), Jordan Peele Adelaide guarda traumas da infância que nunca revelou a ninguém. Anos mais tarde, casada com Gabe e com uma família perfeita, volta à praia onde seu medo começou. Já em casa, pela janela, um grupo de pessoas suspeitas observa sua família do lado de fora. Quando os estranhos conseguem entrar, Adelaide, Gabe e os filhos descobrem que essas pessoas são iguais a eles, mas em uma versão macabra e vingativa.

A Sala (2019), Christian Volckman Matt e Kate compram uma casa em um lugar remoto. O casal descobre que a residência nova tem um quarto mágico que concede todos os desejos. Então, eles passam a pedir diversos bens materiais e os conseguem. Kate deseja seu maior sonho: um bebê. O cômodo concede o pedido. No entanto, nada pode sair da casa. A criança tem de crescer trancafiada no local, enquanto Kate fica cada vez mais obsessiva com seus desejos.

Obsessão (2018), Neil Jordan A jovem Frances encontra uma bolsa perdida no metrô e decide devolver à dona. Uma identidade permite com que a moça bem intencionada chegue até a proprietária do objeto: Greta, uma viúva extremamente amigável. As duas se tornam amigas e saem juntas, até que Frances descobre que Greta tem várias bolsas idênticas, que supostamente esquece para que sejam devolvidas por suas “vítimas”. Ao tentar se afastar da viúva, a mulher passa a persegui-la obsessivamente.

Suspiria (2018), Luca Guadagnino A bailarina norte-americana Susie vai à Berlim para realizar um teste em uma prestigiada escola de dança. Após ser aprovada, ela se torna amiga de Sara, uma dançarina, e se aproxima de Madame Blanc, que comanda o local. Na escola, coisas estranham acontecem. Uma outra aluna, Patricia, desaparece. Seu psiquiatra inicia uma busca pela paciente, que confidenciava que as mulheres que comandam a escola de dança são bruxas.

Todos Já Sabem (2018), Asghar Farhadi Laura nasceu na Espanha, mas vive em Buenos Aires com seu marido e filhos. Em uma visita à Madri para assistir ao casamento de sua irmã, reencontra Paco, um antigo amor. Durante a festa, sua filha desaparece misteriosamente. Quem viu o que aconteceu? Os principais suspeitos estão entre os convidados.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal constrói um lar em uma antiga casa. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2017), Yorgos Lanthimos Steven é um cardiocirurgião que mantém contato com o filho de um paciente que morreu em sua mesa de cirurgia. Os dois se tornam grandes amigos. Um dia, o filho de Steven desenvolve uma doença que paralisa as pernas. Com o tempo, a filha também é acometida pela mesma doença e perde os movimentos. Então, Martin, filho do paciente que Steven havia perdido, lhe revela um segredo terrível. O filme é inspirado na tragédia grega “Ifigênia”.

Birdman (2015), Alejandro González Iñárritu O ator Riggan Thomson viveu anos de glória ao interpretar um super-herói nos cinemas. Depois de se negar a gravar as continuações do filme, cai no esquecimento. Décadas mais tarde, tenta ressuscitar sua carreira no teatro. Riggan escolhe um roteiro consagrado para adaptar, dirigir e estrelar na Broadway. Entre ele e o sucesso em outro papel, há um empecilho: seu alterego Birdman.

Antes de dormir (2014), Rowan Joffe Christine acorda todos os dias sem se lembrar de nada sobre sua própria vida. Ao questionar o homem que desperta ao seu lado, ele explica que é seu marido, Ben, e que os dois são casados há 14 anos. Christine teria sofrido um acidente de carro, que faz com que sua memória desapareça sempre depois de dormir. Todos os dias, ela grava vídeos para conseguir se lembrar do que ocorreu no dia anterior. Aos poucos, as mensagens deixadas por ela mesma ajudam a desvendar o mistério de sua vida.