10 melhores filmes que estreiam na Netflix em junho de 2021

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme (2021), Chiaki Kon

Após um eclipse solar dominar a Terra, o Pégaso Helius recebe a missão de reunir novamente as Sailors, jovens guerreiras com poderes sobrenaturais. Juntas, elas precisam derrotar as forças do mal, que estão espalhando sombras e pesadelos pelo mundo todo. O filme é baseado no mangá “Sailor Moon”, de Kaoko Takeuchi, e continuação do anime “Sailor Moon Crystal”.