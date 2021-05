10 filmes claustrofóbicos agonizantes para assistir na Netflix

Alguns filmes da Netflix não podem ser indicados para todos. Extremamente incômodos e angustiantes, estes longas podem perturbar sua tranquilidade por dias seguidos. Mas para os que gostam, a Bula reuniu em uma lista dez indicações disponíveis no catálogo do serviço de streaming. Além de perturbadoras, as produções selecionadas receberam boas avaliações em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre eles, destacam-se “Oxigênio” (2021), de Alexandre Aja; “O Homem nas Trevas” (2016), de Fede Alvarez; e o documentário “Last Breath” (2019), dirigido por Richard da Costa e Alex Parkinson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Oxigênio (2021), Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.

Fuja (2020), Aneesh Chaganty Chloe é uma adolescente que usa cadeira de rodas e possui vários problemas de saúde. Por conta de suas limitações, ela é educada em casa pela mãe, Diane, e nunca tem contato com o mundo exterior. Com o passar do tempo, Chloe amadurece e percebe o comportamento estranho de Diane. Ao vasculhar alguns documentos, ela descobre segredos perigosos e começa a desconfiar das verdadeiras intenções de sua mãe.

Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

O Poço (2020), Galder Gaztelu-Urrutia Goreng acorda em uma cela de concreto marcada com o número 48. Seu companheiro de cárcere explica que eles estão em uma prisão vertical, onde não há nada para se fazer a não ser esperar pela comida, que vem por meio de uma plataforma que desce os andares. Dessa forma, quem está nas primeiras celas come mais, deixando apenas restos para os que estão nos níveis mais baixos. Atormentados pela fome, os prisioneiros fazem tudo o que for preciso para sobreviver.

Last Breath (2019), Richard da Costa e Alex Parkinson Em 2012, o mergulhador Chris Lemons estava realizando um reparo em um campo de petróleo 100 metros abaixo da superfície do mar, com apoio de um navio. Quando o sistema falhou, Chris foi arrastado para longe e a corda umbilical que lhe fornecia oxigênio foi quebrada, deixando o mergulhador com apenas cinco minutos de oxigênio garantido. Com imagens e áudios reais, este documentário mostra a luta de Chris até ser resgatado pela embarcação.

Bird Box (2018), Susanne Bier Em um mundo pós-apocalíptico, Malorie e seus dois filhos precisam atravessar um rio traiçoeiro para fugirem do Problema, uma força misteriosa que, ao ser vista, faz as pessoas se tornarem extremamente violentas. Para não se contaminarem, eles devem fazer a travessia com os olhos vendados, o que torna tudo ainda mais difícil. O longa é baseado no livro homônimo de Josh Malerman.

Invasão (2018), James McTeigue Shaun viaja com os dois filhos, Jasmine e Glover, para a casa de seu pai, que morreu recentemente. A intenção dela é vender a propriedade, uma grande mansão protegida por um sistema de segurança avançado. Mas inexplicavelmente quatro bandidos entram na casa e fazem os filhos de Shaun reféns, enquanto ela é trancada do lado de fora. Desesperada para salvar os filhos, Shaun tenta encontrar uma forma de driblar os ladrões e entrar na residência novamente.

O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez Rocky, Alex e Money são três amigos delinquentes que ganham a vida invadindo casas de Detroit para vender itens roubados. Money fica sabendo sobre um veterano de guerra cego e solitário que ganhou 300 mil dólares em um acordo judicial. Pensando que o homem é um alvo fácil, eles decidem roubá-lo. Mas, durante a invasão, os assaltantes ficam presos dentro da casa e descobrem que o ex-soldado é muito mais perigoso do que pensavam.

Gravidade (2013), Alfonso Cuarón Matt Kowalski é um astronauta experiente que está em missão de conserto ao telescópio Hubble, juntamente com a doutora Ryan Stone. Repentinamente, eles são atingidos por uma chuva de destroços, causada pela destruição de um satélite, e ficam à deriva no espaço. Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, Matt e Ryan tentam sobreviver em um ambiente completamente inóspito para a vida humana.