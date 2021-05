5 séries da Netflix que são perturbadoras, mas não conseguimos parar de assistir

Gypsy (2017), Lisa Rubin

Gypsy é um thriller psicológico em dez partes que segue Jean Holloway, uma terapeuta de Manhattan com uma vida aparentemente pitoresca que começa a desenvolver relacionamentos íntimos e ilícitos com as pessoas da vida de seus pacientes. À medida que os limites da vida profissional e das fantasias pessoais de Jean se tornam confusos, ela desce a um mundo onde as forças do desejo e da realidade estão desastrosamente em conflito.