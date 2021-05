10 atrações para ver na Netflix quando você quiser apenas relaxar em 2021

Amor no Espectro (2020), Cian O’Clery

Existe um senso comum de que as pessoas no espectro autista não estão interessadas em romance ou relacionamentos. A série documental “Amor no Espectro” prova o contrário e mostra sete jovens autistas e solteiros dando os primeiros passos no mundo dos encontros amorosos. Para essa tarefa, eles contam com o apoio da família e de psicólogos especializados.