15 melhores filmes novos para ver no Amazon Prime Video em 2021

No Amazon Prime Video, é possível encontrar vários dos melhores filmes da atualidade, tanto os mais famosos de Hollywood quanto as preciosidades do cinema independente. Para os assinantes que procuram as melhores opções do catálogo, a Bula reuniu em uma lista 15 ótimos filmes novos que estão disponíveis no serviço de streaming. A seleção abrange longas de diferentes gêneros, todos lançados nos últimos anos e bem avaliados pela crítica especializada. Entre eles, destacam-se “Uma Noite em Miami” (2021), de Regina King; “O Som do Silêncio” (2020), de Darius Merder; e “Cafarnaum” (2019), de Nadine Labaki. Os títulos estão organizados por ano de lançamento e ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Uma Noite em Miami (2021), de Regina King Em 1964, Cassius Clay (Muhammad Ali), ganha visibilidade após participar do Miami Beach Convention Center e sair como vencedor de sua categoria. Ele comemora seu primeiro título mundial em um pequeno hotel que aceita negros, ao lado de seus grandes amigos: o músico Sam Cooke, conhecido como o rei do Soul; o ativista Malcolm X e o jogador de futebol americano Jim Brown.

A Vastidão da Noite (2020), de Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

Borat: Fita de Cinema Seguinte (2020), Jason Woliner Em uma pequena vila de pescadores no Maine, vivem as irmãs Mary Beth e Priscilla. Ainda adolescentes, elas acabam de perder a mãe e têm que assumir as dívidas do lar sozinhas. Indignada, Mary sai para beber e acaba sendo atacada por um homem desconhecido. Ela o assassina em legítima defesa e pede ajuda a Priscilla para esconder o corpo. A dupla tenta se livrar do cadáver sem deixar vestígios, mas o crime não passa despercebido aos outros moradores da vila.

Dark Waters — O Preço da Verdade (2020), Todd Haynes Robert Bilott é um advogado corporativo famoso por defender indústrias de químicos. Mas, ao representar um fazendeiro cujo terreno foi contaminado pelo lixo tóxico da grande DuPont, ele muda de lado. Por mais de 20 anos, Bilott leva ao tribunal os crimes ambientais da empresa. Quanto mais investiga, mais descobre mortes e corrupções. Mas, sua luta pode colocar em risco sua carreira e sua família.

O Capitão (2020), Robert Schwentke No fim da Segunda Guerra Mundial, os Aliados exigem que o exército alemão se renda. Qualquer soldado separado é um potencial desertor e traidor. Enquanto escapa das patrulhas, Willi Herold, um jovem de 19 anos, encontra o uniforme abandonado de um capitão altamente condecorado. Vestido com a roupa e se passando por capitão, Willi consegue juntar outros desertores para completar uma tarefa supostamente dada pelo próprio Hitler.

O Refúgio (2020), Sean Durkin Rory O’Hara é um carismático empreendedor britânico que vive nos EUA há dez anos. Ele decide voltar para seu país, levando sua mulher americana, Allison, e os dois filhos. Rory acredita que terá melhores oportunidades de negócio no Reino Unido, mas seus planos não se concretizam e ele gasta compulsivamente o dinheiro da família. Enquanto isso, Allison se sente isolada e se incomoda com as atitudes de Rory.

O Som do Silêncio (2020), Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

Tenho Medo Toureiro (2020), Rodrigo Sepúlveda Urzúa Em meio à turbulência da ditadura de Pinochet no Chile nos anos 1980, La Frente é uma travesti idosa que vive na periferia de Santiago e sobrevive fazendo pequenas costuras para mulheres ricas. Um dia, um guerrilheiro chamado Carlos salva La Frente de ser presa pela polícia. Ela fica seduzida pela coragem do rapaz e se apaixona por ele. Carlos, então, pede que a travesti esconda para ele algumas caixas com armas da resistência contra Pinochet.

Tio Frank (2020), de Alan Ball Em 1973, a adolescente Beth Bledsoe deixa sua cidade, na zona rural dos EUA, para estudar na Universidade de Nova York, onde seu tio, Frank, é um reverenciado professor de literatura. Beth se aproxima de Frank e descobre que ele é gay e vive com seu parceiro de longa data. Quando o pai de Frank e avô de Beth morre, eles decidem voltar ao interior. Ao lado do marido, o professor precisa encarar a família pela primeira vez em anos.

Adeus, Professor (2019), Wayne Roberts Richard Brown é um professor universitário que é diagnosticado com câncer terminal. Segundo o médico, sua expectativa de vida é de apenas seis meses. Decepcionado por não ter vivido como queria, Richard aproveita seus últimos dias com intensidade, deixando para trás todos os seus medos e preconceitos. Além disso, ele aconselha seus alunos a não cometerem os mesmos erros que ele.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

Justiça Brutal (2019), S. Craig Zahler O veterano policial Brett Ridgeman e seu parceiro de trabalho, Anthony Lurasetti, são admirados na corporação. Mas quando um vídeo de suas táticas de coerção brutais vira notícia, eles são demitidos. Precisando de dinheiro urgentemente e sem outra opção de trabalho, Brett e Anthony decidem entrar para o mundo do crime. Brett consegue pistas sobre um ambicioso assalto a um banco e planeja roubar o dinheiro dos ladrões.

Midway: Batalha em Alto Mar (2019), Roland Emmerich Baseado em fatos reais, o filme acompanha os soldados e aviadores que lutaram durante a Batalha de Midway, em junho de 1942. Por meio de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização e os horários dos ataques previstos pela Marinha Imperial Japonesa. Assim, os soldados americanos venceram o confronto, considerado pelos historiadores um dos pontos mais relevantes para o fim da Segunda Guerra Mundial.

The Report (2019), Scott Z. Burns Os jornais norte-americanos noticiam que o governo destruiu as fitas do Programa de Investigação e Interrogatório da CIA, criado após os atentados de 11 de setembro. Encarregado pela senadora Diane Feinstein, o agente Daniel J. Jones lidera uma investigação interna sobre o caso. Mesmo com dificuldade para conseguir os documentos necessários, Daniel se dedica ao relatório por quase uma década, sem saber se as revelações descobertas por ele serão expostas ao público algum dia.